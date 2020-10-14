高龄老人“尿问题”只能忍？这项技术来破解

男人的前列腺位于膀胱出口处、围绕着尿道的起始部位，一旦出现病变便容易对排尿产生影响。症状较轻的患者排尿起始缓慢、尿线无力、射程短、尿线变细，严重者则排尿受阻甚至排不出尿。80多岁的广州彭伯便遭遇着这种病痛。

考虑到患者年纪较大，而且前列腺重度增生肥大，又长期吃抗血液凝固药物，最后专家采用了经尿道前列腺高功率钬激光剜除术，术后三天彭伯便拔除尿管出院。

80多岁老人

前列腺增生20余年

80多岁的彭伯前列腺增生20余年，长期服用药物治疗，近1个月以来经常出现排尿不畅，排尿次数频繁，甚至出现尿不出的情况，于是在子女的陪同下到暨南大学附属第一医院泌尿外科检查。

接诊医生、暨南大学附属第一医院微创泌尿外科副主任潘斌经过初步的检查，发现老人存在3个大问题：

1.前列腺重度增生肥大，突入膀胱，已经快堵住尿道内口，所以导致膀胱尿潴留，出现尿不出的情况。

2.糖尿病10多年，因前列腺手术切口一直暴露在尿液中，已经比正常手术切口愈合慢，而糖尿病更会延缓手术伤口的恢复。

3.心脏支架植入5年，长期口服抗血液凝固药物，无疑加大了手术当中的出血风险。

潘斌为患者采取经尿道前列腺高功率钬激光剜除术，在手术当中直达前列腺外科包膜，从解剖层面上直接进行前列腺切除。

术后第1天，阿伯复查血常规等指标，与术前对照无明显差别，且留置尿管依然清亮，术后三天即拔除尿管出院。

中老年人尿频尿急尿多

请尽早诊治

一天中频繁跑洗手间，拼命使劲却无法顺畅排尿，好不容易把尿憋出来却是一滴一滴地滴沥出来，晚上时常折腾多次且严重影响自己与家人的睡眠……中老年男性如果遇上尿频、尿急、夜尿多等窘境，建议尽早诊断，根据病情轻重进行合理治疗。

潘斌介绍，前列腺增生症状严重程度不同，治疗方法也不一样。对于轻度的前列腺增生患者，如果无排尿受阻症状或症状轻微，不必过度忧虑，患者可在医生指导下调整生活方式、饮食与喝水习惯，自我观察症状变化的规律，并定期检查前列腺的体积变化和排尿后膀胱内残余尿量的变化情况等。中度和重度症状的患者则不能轻视病情，根据具体情况采取药物和手术治疗。

潘斌介绍，对于重度前列腺增生患者，可采用经尿道高功率钬激光前列腺剜除解决病痛。与传统的经尿道前列腺等离子电切手术相比，前列腺钬激光剜除术不仅大大减少了术中、术后出血风险，还缩短患者手术伤口愈合时间，降低患者留置尿管天数，免去患者留置尿管的不适，缩短住院时间。（全媒体记者张青梅 通讯员张灿城、王雪）