“秋天的第一杯奶茶”冲上热搜，很多人人紧跟潮流，晒转账，秀恩爱，手捧一杯奶茶，美照时满脸写着幸福。“秋天的第一杯奶茶”到底是个什么梗？广东省第二中医院妇科主治中医师张莹莹说，秋分时节，昼夜温差逐渐加大，气温渐低，步入深秋。暖暖的奶茶可以温暖人心，所以“秋天的第一杯奶茶”，代表着爱你的人在天气变凉的第一时间给你温暖与关心。

“作为不太浪漫的妇科女医生，我更关心姑娘们的身体健康。”张莹莹说，自己主张“秋天的第一杯奶茶”不如“秋天第一杯养生茶”。

中医认为，秋分时节自然界的阳气由疏泄趋附向收敛、闭藏。秋分过后，天气干燥，人们的身体很容易缺水，从而开始“秋燥”，容易出现口干、唇干、鼻干、咽干、皮肤干燥等症状。

此外，秋分天气转凉，脾胃容易受凉，易引发胃肠病，所以要注意饮食起居的调养。宜早睡早起，注意添加衣物，防止因受凉而伤及肺胃，饮食以滋阴润燥、养肺为基本原则，尽量少吃寒凉食物或生食大量瓜果，以免脾胃虚寒。

奶茶虽暖心，但对身体无益，多喝还要小心发胖，这两款入秋养生茶，简单方便，暖心又健康！

第一款：养肝明目茶

用法：枸杞子15克、杭白菊10克、石斛10克，加1000毫升水浸泡15分钟，煎煮半小时即可饮用，也可以直接开水泡服。

功能：养肝明目，润肺生津。既可用于燥热伤肺，还能缓解电脑族的眼睛酸涩，疲劳。

第二款：滋阴养胃茶

用法：百合、玉竹、莲子各10克，大枣5颗，加500毫升水浸泡15分钟，煎煮半小时即可饮用，也可以直接开水泡服。

功能：养阴润肺，益胃生津。适合阴虚体质，可以缓解秋季口渴咽干，改善秋季皮肤干燥。 （全媒体记者何雪华 通讯员李朝、金小洣）