不喝秋天的第一杯奶茶又能怎样

不久前的秋分，“秋天第一杯奶茶”突然席卷各大网络社交平台，仿佛不喝秋天的第一杯奶茶，这个秋天就没有意义。在大学校园里，外卖小哥两手提满奶茶，吆喝着手机尾号，学生不是在喝奶茶，就是在取奶茶的路上。

所谓“秋天的第一杯奶茶”，其实很奇怪。因为秋分不等于气象意义上入秋，奶茶绝不是今秋的第一杯奶茶，为什么会在这一天突然风靡？

有人将这一切归因于情感消费。情人节前一个月就有中国好男友/女友四处提问准备什么礼物比较合适；当然，七夕的各种“乞巧限定”“鹊桥礼盒”也层出不穷；这些年，3月14日的“白色情人节”也开始刷屏了；那单身怎么办？不要紧，还有黑色情人节，对象可以缺、消费不能缺，怎么也得出去吃上一顿，才能证明不恋爱一样可以收获幸福。这么算下来，好像一整年也就9月可以缓一下，终于，这个空档也被填补了。

“不请你喝秋天的第一杯奶茶就分手。”用奶茶来秀感情。牵强吗？牵强。但是，为什么大学生如此买账呢？很多大学生平时秉承着理性适度、量入为出的消费原则，但还是被裹挟进消费浪潮。

其实，这个过程中不是单纯地追求消费快感，不是被物质蒙蔽了双眼，不是被欲望压垮了理智，大学生真的没有那么多消费需求——但我们有追随潮流的需求。其实，我们也在追求其他很多浪潮——某台新出的综艺一定要看，某视频平台新出的网剧一定要追，某公司新出的游戏一定要玩，某歌手新出的专辑一定要听。因为如果不这样做，和同龄人就会丧失交流的话题，我们会成为一座孤岛。

而我们恐惧成为孤岛。

这很好理解。高考前，学生尽管在同一间教室里努力，实际上每个人都是单打独斗，回家是一个人，做作业是一个人。毕竟，考场上不会有人帮你答题，我们习惯孤独而不自知。而大学不一样，离家千里，群体是我们唯一的归宿。融入群体、与人沟通固然是为人处事的必要能力，但随波逐流、人云亦云的风气也潜滋暗长。紧跟每一波风，吃每一波瓜，我们想要保持融入群体的状态，我们不想被落下。

当所有人都在朋友圈、微博秀自己的奶茶，宿舍楼道里蔓延着奶茶香气，走路去上课的途中随处可见提着奶茶的同学时，如果你不知道什么是“秋天的第一杯奶茶”，你难免产生一种游离的孤独感。

但是，被落下真的就那么可怕吗？

大学生当然应该学会群体生活，但不应该对所有孤独都恐惧。尽管老生常谈，但大学首先是学习的地方，是一个汲取知识、拓展眼界，增加生命厚度的地方。当你纵情熬夜打游戏，突然发现舍友早已为了明天早课入睡的时候；当舍友都已经保研或者拿到名校Offer，只有你还没有决定未来的路的时候；当同学已经发了SCI论文、取得科研成果，而你还没有确定论文选题的时候，这才是应该感到恐惧、孤独、被落下的时候。因为你是真的被落下了。而有没有一杯秋天的奶茶，其实没有影响。参与这一波热点，可能让你收获点赞评论，成为短暂的焦点，不融入这一次的狂欢，也没有人会注意到你短暂的离群。

大学的群体生活是为了将来融入社会做准备，但我们不能忘记，未来的路依然得自己一个人努力走。大学生更应当学会怎么在涌动的潮流中不迷失，怎么在团簇的热闹中保持内心的冷静。放弃追随一些奇怪的热点，选择性忽视商家的套路，更不要被网络潮流所胁迫，留出更多自己思考、自我提升的空间，你会发现，不喝秋天的第一杯奶茶，其实根本没什么大不了。（赵明君）