援彝路上践初心 无怨无悔履使命

“中国共产党人的初心和使命是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴，落实到工作中就是要守护好老百姓的健康。”中共党员，成都市第八人民医院安宁疗护中心主任张涵说。

2018年6月，作为共产党员的他，主动请缨参加为期三年的综合帮扶凉山州脱贫攻坚工作，毅然“舍弃家人”奔赴金阳县疾控中心。

金阳县，地处攀西高原深处，人口约21万，幅员面积1587平方公里，辖34个乡镇，是国家级贫困县，医疗卫生资源严重不足。“刚到中心时，我是彻底懵了、迷茫了……因为我完全没有想到一个县疾控中心的门诊部仅有1名医生。”“也许就是这样的现状，老百姓才更需要我们的帮助。”就这样，他慢慢地融入了疾控中心的大家庭，心中有了对金阳的牵挂。

发挥特长，促进管理。在市八医院担任科主任的他深刻地认识到：“服务能力和诊疗水平是一个医疗机构的核心竞争力”。他积极参与中心管理，参与规章制度修订，带教查房30余次，并有针对性推行当地常见病和多发病临床诊疗路径管理，实施标准化的诊疗模式，有力地促进了中心的医疗服务水平提升。两年来，中心的医疗服务量增加了3.2倍。

不畏艰险，送医上门。“麻风村是金阳县唯一一个未通公路的村庄，每次去那里义诊都要步行10余公里的山路，累得直喘、吓得够呛。但当你看到村民们那期盼的眼神时，我只能说‘值了’。”张涵说。金阳县各乡镇之间交通情况不好，老百姓就医难、进城难、买药难，乡（镇）卫生院也无慢性病认定资格，有的高血压、糖尿病患者都没有及时进行审核认定。在县卫健局的组织下，他与县域内4名具有副高级以上职称的内科医生组成慢性病认定专家组，在全县范围内开展“健康服务基层行”活动，他们每天驱车8个小时，历时28天走遍全县34个乡镇，共确认慢性病1300余例，切实解决了高血压、糖尿病等慢性病患者审核认定难的问题。

心中有爱，情系金阳。“我是一名医生，更是一名党员，新冠疫情来了，金阳百姓需要我！”在成都探亲的他第一时间逆行回到金阳，加入到金阳县的疫情防控工作中。白天翻山越岭、跨沟趟河，往返于集中隔离点、甲依、尔觉西、热水河等乡镇之间，晚上整理信息、分析数据，为疫情研判作信息支撑；复工复产后，他又主动到建筑工地开展健康宣传、防控措施督查等工作，默默地践行着“守护百姓健康”的初心和使命。

心中有愧，无怨无悔。“作为丈夫、父亲，我心中有愧却无怨无悔。”张涵的眼眶有点儿湿润。他去金阳的时候，小孩还在幼儿园，现在都上小学了，家里大大小小的事情都帮不上忙，全靠他爱人一个人支撑。当小孩患川崎病住院的时候，他只能通过微信视频传递关心和鼓励；当妻子抱怨的时候，他只能说声“对不起”；当儿子问爸爸你为什么经常不在家的时候，他只能善意的撒谎“过两天爸爸就回来”。

自古忠孝难两全，惟将肝胆向青天。无数的“白衣天使”们奋战在抗击疫情的最前沿，在扶贫攻坚的路上“舍小家为大家”，不留余力地守护着人民群众的健康，用实际行动诠释着他们的责任与担当。