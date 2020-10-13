睡眠不足 社交少七成
赵乾铮
人们普遍有种感觉，就是如果身体感觉累，或昏昏欲睡，就不愿意和别人互动，也不想去参加各种社交活动。近日，瑞典卡罗林斯卡医学院和斯德哥尔摩大学的研究人员发现，睡眠不足会影响人的社交活跃度。有关研究成果发表在《美国科学院院刊》上。
研究人员邀请641名瑞典在职成年人在3个星期内详细记录自己的困倦感和社交活动。在分析研究对象的困倦感记录发现，人们犯困时社交接触可能减少七成或更多。整体而言，困倦感降低人们的社交欲望，特别是下班后或周末。研究人员指出，上述发现或许有助于解释，过去数十年来许多瑞典人广泛反映的孤独感增加问题。
此外，研究人员还发现不同时段开展社交活动与困倦感之间的关系。如果人们在上午较晚时段或下午较早时段开展较多社交活动，随后人的困倦感会增加；如果晚间开展较多社交活动，困倦感会下降。并且，在下午较晚时段开展社交活动，夜里睡的时间可能更长一些；但如果晚间社交活动时间较长，夜里睡的时间就会缩短。▲（赵乾铮）
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