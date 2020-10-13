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忙起来，甜食吃得少

孙开元

2020年10月13日10:14 来源：人民网-生命时报

我们都知道甜食吃多了容易让人发胖，可面对美食又按捺不住想吃的欲望。英国萨塞克斯大学发表在美国《实验心理学期刊》研究表示，如果工作时足够专心致志，会帮助我们控制食欲，不会吃得过多。

研究分两部分。第一项研究中，科学家让志愿者在大量字母中寻找指定的一些字母。志愿者在完成任务过程中，科学家让一些图片轮番闪现在电脑屏幕边缘，志愿者的余光能看到，这些图片里有包括甜甜圈和巧克力类的甜食，也有办公设备类用品。科学家根据志愿者寻找字母所用时间的变化，评估这些图片在多大程度上让志愿者分心。

第二项研究让志愿者以同样方式寻找字母，但在开始寻找字母前，每人手握一块巧克力，志愿者每想品尝手中巧克力就按一下按钮，科学家从中评估志愿者对手中巧克力的喜欢程度、饥饿感和食欲。志愿者寻找字母任务过程中，科学家会多次介入，询问志愿者当时是否想到了巧克力。

第一项研究结果显示，由于寻找字母需要精神高度集中，志愿者看到闪现图片时较少会分心；第二项研究结果显示，志愿者在完成高强度注意力任务中，想吃巧克力的次数是完成低强度注意力任务时的一半以下，也较少会产生想到巧克力就喜欢、饥饿、想吃的连锁反应。（孙开元）

(责编：李轶群、许晓华)


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