中华科普学会副主委 董晓秋

有些家具买的时候觉得时尚有情调，用不了几次却发现难清洁、易积灰，占地方且伤健康。布置家居，主要注意以下几点：

藤编吊椅。坐在吊椅上看书、喝茶、听歌，画面一派岁月静好。但藤椅属于编织家具，小缝隙多，非常容易堆积灰尘，长时间不清洁就会成为细菌滋生的摇篮。多数吊椅不符合人体力学原理，久坐还容易诱发脊椎疼。

水晶灯。一般客厅水晶灯少则100个零件，多则几百个，虽然看起来非常高档豪华，其实脆弱又易落灰，需要专门维护保养，每次清理都要爬梯子，徒增劳累和风险。

地毯。地毯让房间看起来温暖舒适，但藏污纳垢能力也超强。它是螨虫的温床，与儿童过敏密切相关，给家人的皮肤、呼吸道健康带来很大隐患。有地毯的家庭应每天用吸尘器清理，不要等到大量污渍渗入地毯纤维后再清洁。扫地时也要注意兼顾地毯下面的地板。

大型毛绒玩具。真人大小的毛绒玩具备受孩子喜爱，也是情侣间送礼的优选。但拿回家很占地，常被扔在角落积灰，还容易长螨虫，引发过敏等疾病。因为实在太大很难清洗，最后往往“一扔了之”。

开放式酒柜。这种酒柜显得主人很有品味，但等用上了，才发现很难装满酒，常堆满了绿植、钱包、钥匙等杂物。而且，开放式柜子很容易积灰，需要每天清理。实木酒柜在使用过程中，要做好通风、防晒和防潮的工作，否则很容易受到气候影响，产生发霉、开裂等问题。

浴缸。忙了一天晚上在浴缸里泡泡澡是很多人的梦想。但装了之后才知道，它占空间、清洗费力，不符合国人习惯，使用频率低。而且，浴缸瓷面很滑，站立或迈出时容易滑倒，若磕到头部，还有致死的风险。▲