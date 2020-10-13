父亲多育儿,少抑郁
美国《精神病学前沿》杂志刊登新研究表明，深度参与育儿有益父亲心理健康，降低其“产后抑郁”风险。
美国加州州立大学研究团队对来自美国5个地区、881名不同种族的低收入父亲进行走访调查。随访于孩子出生后1个月时进行。在控制社会和人口统计学变量的情况下，研究人员着重评估了参试父亲与婴儿相处时间的三项指标：父亲陪伴新生儿的时长、养育子女的自我效能感和提供物质支持的能力。孩子出生后1个月、6个月和12个月时，研究人员利用爱丁堡产后抑郁量表评估参试父亲的抑郁症状。结果发现，父亲“产后抑郁临床症状”出现率分别为10%、15%和12%。在新生儿出生不久就更多地参与照看孩子的父亲，一年后抑郁症发病率明显较低。
研究人员指出，新研究首次揭示参与新生儿养育活动可降低父亲“产后抑郁”风险。如果父亲能尽早且经常与婴儿相处，那么父子心理健康及整个家庭健康状况都会更好。原因是多照顾新生儿会使父亲体会到有能力为人父母，对自己作为父亲的角色也更加满意，进而减少抑郁症状。多项研究显示父亲对子女生活以及整个家庭功能的重要作用，该结果对制定生育干预措施和陪产假等公共卫生政策具有重要意义。▲ （陈宗伦）
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