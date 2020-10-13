北京明年医保封顶线将提高500元

为减轻参保人员医疗费用负担，2021年，北京城乡居民医保的门急诊封顶线将从4000元提高至4500元。昨日，记者从北京市医保局获悉，该局已于日前会同市财政局印发了《关于调整2021年城乡居民基本医疗保险筹资标准及相关政策的通知》，明年本市将继续优化城乡居民医保政策，增加医保财政投入，并将门诊基金支出向慢性病和长期用药负担重的患者倾斜，该政策将覆盖全市约398万人。

城乡居民医保财政投入再增加

在新冠肺炎疫情冲击下，社会经济面临下行压力，财政继续增加对城乡居民医保的投入。在去年人均财政补助增长1000元的基础上，今年财政对老年人、学生儿童、劳动年龄内居民三类群体财政补贴标准分别再增加80元、35元、60元，保障统一的城乡居民基本医疗保险制度健康可持续发展。

2021年本市城乡居民基本医疗保险筹资标准调整为：城乡老年人每人4600元/年，其中财政补助每人4260元/年，个人缴费每人340元/年；学生儿童每人1970元/年，其中财政补助每人1645元/年，个人缴费每人325元/年；劳动年龄内居民每人2790元/年，其中财政补助每人2210元/年，个人缴费每人580元/年。

门急诊封顶线提高至4500元

去年，市医保局提高了门诊封顶线，将各区医院、区中医院等区属三级医疗机构住院报销比例由75%提高到78%，并进一步扩大门诊首诊范围，由原来的基层定点医疗机构首诊扩展到区、镇两级政府举办的公立医疗机构。

为强化门诊共济保障，本市未来将继续把门诊基金支出向慢性病和长期用药负担重的患者倾斜，按照小幅调整、精细测算、跟踪研判、费用增长可控的原则，将门急诊封顶线提高至4500元。市医保局相关负责人透露，根据测算，此举大约可惠及19万人。

此外，2021年城乡居民大病保险起付线保持不变，仍为30404元；一级及以下定点医疗机构门急诊起付线100元维持不变。

免缴人员大病保险起付线降一半

为增加免缴人员参保便利性，本市医保等部门将免缴人员身份认定和医保参保两个流程合二为一。同时，还将符合城乡居民医保参保条件的免缴人员全部纳入参保人员信息库。信息不完整的免缴人员，在参保信息完善前发生的当年度医药费用可申请手工报销，确保不因部门间信息交换时滞影响待遇享受。

加大免缴人员兜底保障力度的具体措施还包括：由参保当月享受待遇优化为身份认定当月享受待遇；中途参保的免缴人员不再设三个月的待遇等待期；从职工医保减员的免缴人员自动纳入到城乡居民医保的信息系统当中。此外，本市还将继续落实对免缴人员的倾斜帮扶政策，如大病保险起付线比普通参保居民降低一半，支付比例提高5个百分点，不设封顶线。

早在2018年，本市就将享受城乡居民最低生活保障和生活困难补助人员等13类人员纳入免缴人员，个人缴费享受政府补贴。

新增银行柜台缴费方式

市税务局社保处副处长何增斌说，今年，城乡居民医疗保险费将由税务部门使用税务信息系统统一征收，城乡居民医保的参保对象、政府全额资助对象和参保登记手续不变，但缴费时间和缴费渠道发生了变化。

2021年度本市城乡居民基本医保集中参保期为2020年10月1日至2020年12月31日。缴费渠道在以前的银行代扣和网上自助缴费的基础上，增加了银行柜台缴费方式。

在为期三个月的集中参保期内，市税务局已委托个人选择的北京银行等12家银行，分别于10月、11月和12月初进行扣款，扣款成功后将进行短信提示。参保人如果手机号发生变更，要及时到参保所在地的社保所或学校办理变更，否则将无法接到短信提示。

何增斌说，由于银行是自动扣缴，希望参保个人按照新的缴费标准在扣款账户中留有足额存款，确保能按时扣款完成参保缴费。另外，参保人员还可在10至12月每月20至23日6时至22时，24日6时至18时，登录北京市社会保险网上服务平台进行网上自助缴费。

“如果以上两个渠道均未缴费成功，参保人员还可以到银行柜台缴费。”何增斌说，这项服务主要是针对因余额不足或账号错误等导致银行代扣缴费未能成功，以及参保时未跟银行签约预留银行代扣账号的参保人员。

此外，2020年城乡居民因疫情防控期间未能按时办理参保缴费的，2021年集中参保期开始后不再延续疫情补缴补支政策。（记者 刘欢）