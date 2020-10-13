青岛市卫健委：截至13日8时核酸检测3078528份 已排查到密切接触者144人

人民网北京10月13日电（董童）青岛市卫生健康委今日在官网发布《检测情况通报》（以下简称“通报”）称，截至10月13日8时，青岛市已采样3078528份进行核酸检测，已出结果1107883份，除已公布的确诊病例和无症状感染者外，未发现新的阳性样本；在机检测未出结果样本1970645份，检测结果将及时公布。

通报显示，截至10月13日8时，全市已排查到密切接触者144人，全部实行集中隔离观察并采样检测，除其中9人核酸检测结果阳性并已及时发布外，其余均为阴性；密切接触者的密切接触者207人，全部实行集中隔离观察并采样检测，结果均为阴性；一般接触者859人，全部完成核酸检测，结果均为阴性；医务人员、住院病人及陪护人员170867人已完成核酸检测采样，已出结果163006人，均为阴性；社区检测人群2906448人已完成核酸检测采样，已出结果943664人，均为阴性。