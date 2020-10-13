不久前，有网友在无锡火车站拍了张照片发到网上，一下子引来十几万点赞。

照片很简单，就是个牌子，上写几个大字“无健康码由此进入”，下面还有温馨提醒标明涉及的问题：“老人机、手机没电、无微信、不会操作、无手机等问题”。

牌子背后的服务意识跃然图上。无锡火车站为因故无法出示健康码的人群，特意开辟专门通道，这一人性化的安排，让人怎能不心生暖意、拍手称赞？

在抗击疫情过程中，以健康码为代表的一系列科技产品，对于精准防控疫情蔓延，发挥了巨大作用。几个月下来，无论是机场、车站、码头等交通枢纽，还是超市、商店、银行等服务设施，人们在进入之前进行健康码的扫描、登记，差不多已经成为了生活常态。

而这种常态能够实现，一个基本前提就是智能手机的大范围使用。对于大部分人来说，这不成问题，因为智能手机已经成为工作、生活的一部分，是每天都要长时间使用的，增加个健康码，操作没难度。

但是，不能不看到，社会上还有一部分人，主要是老年人，由于各种各样的原因，并未使用或不会使用智能手机。平时倒无所谓，但是疫情突然来临，他们发现，自己好像寸步难行了：公交车上不去，超市进不去，火车坐不了，小区也难以便捷出入。

如何善待这部分人群，疫情以来，一直是社会的关注热点。很多地方也出台了相应措施，专门对这部分无健康码者提供服务。这次无锡火车站的走红，正是这种努力的典型效果。短短几个字背后，想必对应的是一系列分门别类的配套服务，针对不同情况会有不同处置方案。这说明，就算是再先进的数字时代，只要有心用心，服务那些暂时跟不上“潮流”的人群，仍有必要，而且是可以做到的，勿以善小而不为。

当然，这么干比“网上来网上去”要多费些精力和资源，但得到的社会效益是大大超过付出的，具有正的外部性，是值得也是需要的。

应对重大突发公共事件，创新性思维和高科技做法当然是非常重要的，而考虑、顾全最大范围人群的需求，也是必不可少的。唯有如此，构成整个社会的每一块砖石才能稳固，支撑大厦的每一根梁木才能牢固。