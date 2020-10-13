多措并举迎战传染病高发季

习近平总书记指出，要慎终如始、再接再厉，全面做好外防输入、内防反弹工作，坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合。

当前，中国疫情得到有效控制，但疫情仍在全球扩散蔓延，新增境外输入确诊病例和无症状感染者持续报告，国内零星散发病例和局部暴发疫情的风险始终存在。加上进入秋冬季这个传染病高发季节，防控形势更加严峻。不过，中国已经做好了准备。

多轮培训医务人员

抓好多病共防工作

面对严峻的防控形势，国家卫健委会同各部门指导各地开展了一系列秋冬季传染病防控准备。据国家卫健委疾控局副局长吴良有介绍，主要开展了以下工作。

一是修订完善新冠肺炎等重点传染病的防控方案。组织修订了第七版新冠肺炎防控方案，同时更新完善了流感的防控方案，对秋冬季传染病防控工作提出了更加精准、细致的要求。

二是加快推进秋冬季各项传染病防控工作。通过召开全国疾控工作推进会、重点省份传染病疫情会商等多种形式，调度指导各地在做好新冠肺炎疫情常态化防控的基础上，做好流感、艾滋病、结核病等常规传染病的防控工作。

三是组织做好秋冬季重点传染病的防控准备。组织做好人员队伍、检测能力、防控物资、隔离场所等各项应对准备，确保做到“宁可备而不用，不可用而无备”。

特别是在加强人员队伍建设方面，在全国范围开展了新冠肺炎的核酸检测、现场流行病学调查、疫情现场分析研判等多轮培训，累计培训医务人员290万人次，有效提升了专业人员的理论水平和实战能力。

四是开展新冠肺炎疫情防控工作的实地督查。国务院联防联控机制开展了17个省份的疫情防控工作实地督查，督促各地继续完善疫情防控指挥体系，切实做好秋冬季传染病防控工作准备，毫不松懈地抓好秋冬季传染病多病共防工作。

发布全国防控方案

突出社会疫苗作用

不久前，国务院联防联控机制综合组发布了2020版的《全国流感防控方案》，这是连续第三年发布全国性流感防控方案。

“今年的方案明确了17项重点工作，与以往的防控方案相比，有六大亮点。”吴良有说，一是创新多渠道监测预警机制。充分借鉴大数据等信息技术在疫情防控中的作用，在加强常规流感哨点监测基础上，进一步强化了公共卫生、医疗服务、应急管理等多方协同，健全网络直报、哨点、舆情等多渠道监测，来提高流感监测敏感性和准确性。

二是明确流感与新冠肺炎等多病共防。流感和新冠肺炎作为呼吸道传染病，在防控策略和重点措施上有相似之处。因此，这次的方案强调了防控工作的统筹部署，协同推进。

三是突出强调了“社会疫苗”的作用——坚持“一米线”，保持手卫生，规范佩戴口罩，强调咳嗽礼仪，减少公共场所的聚集。

四是调整流感疫苗接种重点人群，确定今年流感疫苗的接种重点人群是医务人员、儿童、老年人和慢性病患者等。

五是持续推进疫苗接种便利化，要求各地增设疫苗接种点，提早启动疫苗预约接种，延长疫苗接种周期，增加每日服务时间。

最后是强化了中医药防控流感工作，要求各地充分发挥中医药特色优势，结合中医药治未病的理念和技术方法，进一步完善中医药防控流感策略措施，健全中西医同部署、同推进、协调一致、高效联动的防治流感的长效制度。

发热门诊改造升级

预检分诊严格筛查

当前常态化疫情防控背景下，发热门诊发挥着重要的哨卡作用。7月份，国家专拨资金针对县级医院的发热门诊进行改造升级，同时要求各地规范发热门诊的建设，包括设置相对独立的区域，影像学和核酸检测等基本检查要在发热门诊区域内完成，避免疾病播散的风险。

“发热门诊是个前哨，但是我们强调的不仅仅是发热门诊，预检分诊也是非常重要的。”北京大学第一医院感染科主任王贵强说，“在急诊、普通门诊或者医疗机构大门就要进行预检分诊。”

王贵强说：“新冠肺炎可能有腹泻、咳嗽以及嗅觉、味觉丧失等症状，这些没有发热的病人，预检分诊要甄别出来，引领到发热门诊进一步就诊。同时，对那些不发热的，也没有症状的病人，预检分诊要进行流行病学史的询问，从疫区来的患者也要引导到发热门诊。”

今年，国家卫健委采取了一系列举措，保证发热门诊有效行使职能，同时保证预检分诊严格筛查病人。通过坚持这样的举措，就能有效控制疾病潜在的流行风险。

中医中药准备充足

治疗流感效果很好

近几年，在国家卫健委联合国家中医药管理局颁布的各种传染病指南和诊疗方案里，中医药的内容越来越丰富，临床疗效证据也越来越多。

北京中医院院长刘清泉表示，中医药治疗流感在四方面效果非常好。第一，退热时间较快、较稳、较持久。第二，对咽喉疼痛、关节酸痛等一些流感症状的解除有非常好的效果。第三，对减轻感冒后出现咳嗽症状有很好的效果。第四，对于一些重症和危重症，中西医联合救治可减少抗生素、呼吸机的使用，降低病死率。同时，中医药治疗呼吸道传染病以及流感的理论和技术都很丰富，既有有效的中药汤剂、中成药，同时针灸、推拿等中医非药物疗法也有非常好的疗效。

“所以，中医药不管是对于流感，还是对于呼吸道的其他传染病，从理论层面、技术层面、药物层面、物质层面上准备得都非常充足。”刘清泉说。

建立相应缓冲病区

鼓励网上预约门诊

今年冬天，为了有效控制新冠疫情、流感疫情，医疗机构做了非常充分的准备。

据王贵强介绍，一是针对慢病，包括肿瘤人群、透析人群、老年病人群、需要定期到医院复诊的患者，各医疗机构都建立了相应的缓冲病区。

二是对急诊急救的病人也采取了缓冲病区的模式。在急诊科、妇科、外科有需要急救的，心脑血管疾病需要绿色通道做支架、溶栓的，也设立了相应的特定病房，来满足这部分有潜在疾病传播风险病人的就医需求。

三是强调要有专门病房来解决孕产妇应急生产等问题。

现在，很多医院的门诊都可以通过手机APP、电话等多种途径进行预约。“我们鼓励大家进行网上预约门诊，因为一般的慢性病不是很急。全国各地都采取了网上预约，分区、分时段进行就医，这也是大势所趋。”王贵强说，“预约门诊减少了病人等待时间，避免了等待过程中人群的聚集，降低了疫情传播的风险，减轻了医院秩序维护的压力。”