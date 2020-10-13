香港开设新冠病毒临时检测中心
提供免费检测
据新华社香港10月12日电 根据香港特区政府通报，鉴于香港新冠肺炎疫情近日有恶化趋势，政府开设4所新冠病毒临时检测中心，12日全部投入运行，为市民采样作新冠病毒核酸检测。
特区政府发言人表示，政府决定针对近日出现社区暴发群组的地点，在湾仔、葵青、九龙城及油尖旺4区各设立一所临时检测中心。其中湾仔和葵青临时检测中心分别于10日和11日开始运作，九龙城和油尖旺临时检测中心12日8时开始投入服务。
此外，香港医院管理局46间普通科门诊诊所已由10月9日起延长派发深喉唾液样本收集包的时间。自7月27日起，医管局普通科门诊诊所共派发超过63000个样本包，检测样本超过38000个，超过60个样本呈阳性反应。
同时，特区政府食物环境卫生署在特定群组检测计划下为餐饮业务一线员工提供的第二轮检测服务由10月1日开始，截至10日共向餐饮处所派出超过12000个样本瓶，检测样本超过3800个。
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