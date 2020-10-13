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国家林草局： 停养45种“禁食野生动物”

2020年10月13日08:39 来源：人民网－人民日报海外版

本报北京10月10日电  （记者寇江泽）为指导养殖户合法合规经营、有序有效转产转型，国家林业和草原局日前印发通知，对竹鼠、刺猬等64种在养禁食野生动物确定了分类管理范围。

通知明确，积极引导停止养殖禁食野生动物，对竹鼠、果子狸等45种野生动物，要积极引导有关养殖户在2020年12月底前停止养殖活动，并按有关规定完成处置工作。确需适量保留种源用于科学研究等非食用性目的的，要充分论证工作方案的可行性，并严格履行相关手续。

据介绍，“禁食野生动物”是指《全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》发布前养殖食用、不属于畜禽范围的陆生野生动物，不包括水生野生动物和以保护繁育、科学研究、观赏展示、药用、宠物等为目的的陆生野生动物。

(责编：李轶群、许晓华)


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