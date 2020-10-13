青岛百余万人核酸检测暂无新增阳性感染者 一社区定为中风险地区

青岛市12日晚举行疫情防控情况新闻发布会。会上，青岛市疾病预防控制中心副主任张华强表示，青岛将市胸科医院所在的楼山后社区定为中风险区域，其它区域风险等级不变。截至12日17时30分，青岛市已完成1037614人的核酸检测采样，已出检测结果312977份，未发现有新增阳性感染者。

青岛市疾病预防控制中心副主任张华强介绍说，根据国家和山东省新冠疫情防控指挥部关于中、高风险区的判断标准，本次疫情中的确诊病例不是在社区中发现，而是在医院筛查中发现，且病例已立即转入定点医院隔离治疗。鉴于目前社区传播的风险较小，尚未发现社区确诊病例，按照科学精准的原则，将青岛市胸科医院所在的楼山后社区定为中风险区域，对区域内的居民根据暴露风险给予隔离或健康管理措施。青岛市其它区域风险等级不变。

青岛市政府办公厅副主任陈万胜介绍说，截至10月12日17时30分，青岛市已完成密切接触者、密切接触者的密切接触者、一般接触者1171人，以及医务人员、住院病人及陪护人员和社区检测人群1037614人的核酸检测采样，共计采样1038785份，已出检测结果312977份，除之前公布的9例核酸检测阳性结果外，其他核酸检测结果均为阴性。

陈万胜表示，疫情发生后，青岛市迅速开展流行病学调查及溯源，在国家、省专家组指导下，青岛市公安、疾控部门会同相关区市充分运用大数据技术进行追踪，已基本掌握6例确诊病例和6例无症状感染者9月22日至10月10日的活动轨迹，对已排查到的所有密切接触者、密切接触者的密切接触者、一般接触者等风险人群落实健康管理措施。

陈万胜称，疫情发生后，山东省委省政府、青岛市委市政府立即启动应急响应机制。省委省政府主要领导就妥善处置疫情作出指示，并专门召开会议进行安排部署；市委主要负责同志连夜主持召开紧急疫情处置会议，调度部署防控工作。国家、省、市联合专家组予以现场指导，全市开展疫情研判、流调、重点人群排查等工作，各级各部门密切配合，联防联控，目前疫情应急处置各项工作正在推进。

目前，青岛市加强对重点人群、重点区域管控与环境消杀。对确诊病例和无症状感染者涉及的居住小区等区域连夜实施全封闭管控，并对相关场所进行全面消杀，同时进一步落实流调研判、重点区域重点人员科学管控和核酸检测等工作，坚持秋冬季常态化防控和应急处置相结合，管控疫情风险。(记者 胡耀杰)