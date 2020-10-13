清晨6点半起床，简单洗漱后，步行10分钟，就到了工作岗位——一家玩具厂的流水线。来自广西壮族自治区环江毛南族自治县的谭江泉，就这样开始了在广东东莞的一天。

环江县地处广西西北部，大部分地区属于喀斯特地貌和岩溶山区。这里聚居着我国人口较少民族之一的毛南族。受历史、自然、地理等因素影响，环江县是国家扶贫开发工作重点县，当地群众生活困难。

在深化东西部扶贫协作中，粤桂紧紧扭住就业“牛鼻子”，着力加强劳务协作、引进企业、培育产业，帮助越来越多的毛南族群众端稳增收饭碗。今年5月，环江县顺利脱贫摘帽，毛南族实现整族脱贫。

育产业 夯实稳定增收基础

下南乡波川村的扶贫产业园里，2017年植下的沃柑树已长到两米来高。毛南族村民谭建造戴着尖顶斗笠挤在树中间，剪去树梢上多余的枝头。

环江县南部乡镇气候温暖湿润，土壤条件独特，有种植沃柑、青柚等特色水果的传统。但过去与市场对接不畅，往往增产难增收。

“结合本地资源优势和东部的品牌、市场优势，我们联合自治区有关部门建设广西农产品供应深圳基地，打通了到粤港澳大湾区市场的‘最后一公里’。”广东省第二扶贫协作工作组组长、广西壮族自治区政府副秘书长邝兵说。

“解决了市场问题，就可以放手干了。”负责运营波川村扶贫产业园的广西喀斯特果业有限公司副总经理胡进卫说，公司主导的两个基地共4900亩，带动全县5个水果专业合作社和76个贫困村，光是选果每天就用工200多人。

一边注入资金帮助建基地，一边联系市场帮助拓销路，广东省第二扶贫协作工作组加强精准帮扶，带动当地特色农业发展，让像谭建造这样的贫困群众变成“农业工人”。“还是原来的地方，还是熟悉的活儿，既拿工资又有分红，相当于给自己打工。”挥去额上的汗水，谭建造咧着嘴笑。

2016年至2019年，深圳共向环江县援助财政帮扶资金1.22亿元，除优先保障“两不愁三保障”重点民生项目外，还援建了龙岩乡扶贫产业园等一批农业产业项目。

环江县委书记黄荣彪说：“在粤桂扶贫协作支持下，环江县毛南族贫困群众特色产业覆盖率已达100％。”

走出去 一人就业全家脱贫

守着薄田，面朝黄土背朝天，谭江泉打祖辈起就这么过日子。5年前，谭江泉的父亲腰椎间盘突出日渐严重，种不了田，也做不了零工；两个孩子在成长，家庭开销不断加大，一家六口生活窘迫。

在环江县，与谭江泉家庭情况相似的家庭为数不少。到2015年底，全县仍有建档立卡贫困人口1.84万户、6.66万人。

一人就业，全家脱贫，增加就业是最有效最直接的脱贫方式。2016年9月起，深圳市福田区对口帮扶环江县，着力突出劳务协作，加强培训支持，解决贫困劳动力就业难题。至今，福田区已联合当地人社部门举办4场“粤桂扶贫劳务协作专场现场招聘会”及多场远程招聘，累计进场招聘企业200多家，提供岗位1.5万多个。福田区还与当地学校合作，从2017年开始连续3年组织职业技能培训，培训建档立卡贫困劳动力600多人。

4年前，谭江泉就通过扶贫劳务协作，走出了生活20多年的大山，当年就脱了贫。如今，他每个月能拿到3000多元工资。今年春节过后，谭江泉所在的企业复工了。可由于新冠肺炎疫情影响，交通不畅，他待在老家出不来。“后来政府租用大巴‘点对点’运输帮助农民工返工，2月底我就顺利回到了工厂。”言语间，谭江泉颇为感激。

在对口帮扶下，环江全县累计有1.5万名毛南族农村劳动力在广东稳定就业。为尽快安全复工，两地联手组织110辆次大巴，及时护送2544名劳务工赴粤返岗，其中贫困人口909人。

引进来 赚钱顾家两不耽误

同样是进厂务工，下南乡才门村的李敏却从广东回到了环江。

与环江县易地扶贫搬迁城西安置小区一墙之隔，广西华威科技有限公司首期3万平方米标准厂房自2019年12月投产后平稳运转。隔路相望，二期12万平方米的厂房在紧张施工。

“这是深圳华威世通科技公司总投资10亿元建设的生产基地，在粤桂扶贫协作中被作为环江易地扶贫搬迁配套项目引进来。隔壁就是安置小区，招工不愁。”广西华威副总经理吕建华告诉记者，一期用工310人，有165人是建档立卡贫困劳动力，下一步企业用工将达到3000人。

去年11月，在广东开着家小档口的李敏，从小区业主群看到华威招工的消息，当即决定返乡。“多亏了易地扶贫搬迁政策，我家2018年就解决了安居问题，如今又靠着从广东引进的企业实现了家门口就业。”

“贫困群众易地搬迁安置后，要想‘稳得住’‘能致富’，就业是关键。”挂职环江县委常委、副县长的深圳福田扶贫干部邹春林介绍，推动扶贫协作中，除了积极加强劳务对接扩大环江县劳务输出规模，还注重强化承接产业转移，把企业往这里引，让更多贫困户“离土不离乡”，仅2019年就引进8家广东企业来投资。

散落在城乡各处的扶贫车间，也为搬迁贫困劳动力提供了家门口就业岗位。2019年，福田区在环江援建扶贫车间32个，覆盖了极度贫困村、易地搬迁安置点，带动3146人就业。

《 人民日报 》（ 2020年10月13日 06 版）