加快推进制止餐饮浪费专项立法

本报北京10月12日电 （记者沈童睿）10月12日上午，全国人大常委会法工委举行记者会，介绍了制止餐饮浪费行为立法工作进展情况以及即将召开的十三届全国人大常委会第二十二次会议拟审议的法律案等。

全国人大常委会法工委发言人臧铁伟说，为贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为重要指示精神和党中央决策部署，全国人大常委会法工委成立立法工作专班，加快推进专项立法，认真开展相关立法研究，系统梳理我国现行法律、法规、规章、规范性文件以及国外有关法律和政策规定，为立法工作提供依据和借鉴参考；此外还积极开展立法调研，召开座谈会听取中央有关部门单位、全国人大有关专门委员会、行业协会、企业对制止餐饮浪费行为立法的意见建议，书面征求9个基层立法联系点意见；着手起草法律草案，并与有关部门沟通协调，做好与粮食安全保障法草案的衔接。

全国人大常委会法工委还加强工作沟通联系，与中央有关部门单位共同研究做好制止餐饮浪费行为立法工作。加强对地方立法工作的联系和指导，在工作层面同拟开展制止餐饮浪费行为地方立法的地方人大保持密切沟通交流。

臧铁伟说，制止餐饮浪费行为立法工作正抓紧进行，对于浪费标准、法律执行等具体问题，立法工作专班都在认真研究中。立法工作机构将在广泛听取社会各方面意见的基础上，把相关规范制定完善好，并推动相关法律尽快出台，为保障国家粮食安全，在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围提供法治保障。

《 人民日报 》（ 2020年10月13日 06 版）