今年我国粮食生产克服疫情影响、战胜洪涝灾害，夏粮产量创出历史新高，秋粮丰收已成定局。

把粮食安全牢牢抓在手上，对于稳固国民经济基础具有重要意义。本报记者就粮食生产的有关热点问题采访了中央农办主任、农业农村部部长韩长赋。

又是丰收年，又有好收成

记者：百姓常说“八月十五定收成”。为什么要说今年粮食丰收已成定局？怎么看今年粮食生产形势？

韩长赋：从全年粮食生产看，前两季的夏粮和早稻已丰收到手，分别比上年增产24.2亿斤、20.6亿斤，夏粮产量是历史新高，秋粮形势也比较明朗，丰收已成定局。

全年粮食丰收不丰收，大头在秋粮。判断今年秋粮能够丰收，主要基于两点：一方面，秋粮种植面积明显增加。今年秋粮面积预计超过12.8亿亩，比上年增加800万亩，特别是东北地区高产作物玉米增加较多，奠定了丰收的基础；另一方面，秋粮长势总体较好。东北四省区常年粮食产量3500亿斤左右，占全国秋粮比重超过1/3。今年春播雨水多，前期光温水匹配一直较好，苗情长势不错。夏季西部传统旱区的部分县遭遇伏旱，对当地秋粮有些影响，但影响有限；8月底9月初，东北中部又连续遭遇3个台风，造成局部地区玉米倒伏，我们组织专家及时进行了灾害评估，由于玉米已进入蜡熟期，有八九成的产量，倒伏对产量影响有限，主要是增加了收获的难度和成本。

目前，东北地区玉米、水稻、大豆都即将大面积收获。长江流域汛期遭遇洪涝，中稻晚稻受灾，但面积增加弥补了损失。洪涝过后，南方大部天气晴好，有利于庄稼生长成熟。黄淮海平原和汾渭平原的秋粮主要是夏玉米，目前也丰收在望。

多灾之年粮食丰收，在于多方力量同向发力

记者：今年遭遇新冠肺炎疫情，又发生南方洪涝、东北干旱和台风、重大病虫等严重灾害，请问在这种情况下，为什么粮食生产还能夺取丰收？

韩长赋：对农业来说，今年确实是个多灾之年，粮食生产可以说是一波三折，先后经历了多个关口，春耕备耕时过“新冠肺炎疫情关”，南方水稻双抢时过“洪涝关”，东北秋收前过“台风关”，还过了草地贪夜蛾等“病虫关”，在灾害多发重发频发的情况下，粮食和农业夺得丰收，来之不易。

多灾之年粮食和农业能获得丰收，是多方力量同向发力的结果。

政策好。中央出台了一系列扶持粮食生产的政策，提高早稻和中晚籼稻最低收购价，统筹整合资金40多亿元支持早稻主产区恢复双季稻生产，保持玉米大豆生产者补贴资金规模稳定，有力调动了地方重农抓粮、农民务农种粮的积极性。预计全年粮食面积比上年增加1000万亩左右。

超常规。国务院提前1个月召开全国春季农业生产工作会议，及早部署安排稳定粮食生产工作。在春耕生产关键时节，以中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组的名义印发《当前春耕生产工作指南》，有力推动了各地分区分级恢复春耕生产秩序。经国务院同意，把今年粮食面积作为约束性指标、产量作为指导性指标下达各省（区、市）政府，明确目标任务，压紧压实责任。

在春耕备耕、三夏生产、秋管秋收等关键农时，唱响“四季歌”。针对今年农业灾害偏重发生的情况，农业农村部提前发布预警信息，及时落实防灾减灾措施，布设了草地贪夜蛾“四条阻击带”和沙漠蝗“三道入侵防线”，最大限度减轻了病虫危害。

人努力。在新冠肺炎疫情防控最吃劲的时候，也是春耕备耕的大忙时节，广大农民群众响应号召，努力克服疫情影响，及时下田施肥灭草、防病治虫、备种育秧、整地泡田、剪枝采茶，做到了疫情防控和春耕备耕两不误。

在南方洪涝发生时，农民抢收早稻、抢时晾晒，抢排积水、抢插晚稻，及时改种补种，做到早稻应收尽收、晚稻应插尽插。在台风袭击东北后，农民群众创造性地改装收获机械，及时抢收倒伏作物。广大基层科技人员深入生产一线，战疫情、抗风雨，指导服务不误农时，帮助农民把关键技术落实到田。

手中有粮，赢得战略主动

记者：与往年相比，夺取今年粮食丰收有何特殊意义？

韩长赋：今年是面临特殊困难的一年，新冠肺炎疫情席卷全球，国内经济下行压力加大，外部环境发生复杂变化，经济社会发展的方方面面都面临诸多挑战。各种挑战相互交织，夺取今年粮食丰收有着不同寻常的特殊意义。这次疫情大考，再次证明了保障国家粮食安全、端牢饭碗的特殊重要性。

粮食丰收，为经济社会大局稳定提供了有力支撑。

今年以来，农业农村部按照农时扎实抓好春耕备耕，扎实抓好三夏农业生产，扎实抓好秋粮生产，农业增加值逆势增长。上半年，农业（种植业）增加值同比增长3.8%，其中二季度增长3.9%，比一季度快了0.4个百分点。预计，全年我国确保谷物面积稳定在14.2亿亩以上，口粮面积稳定在8亿亩以上，粮食产量稳定在1.3万亿斤以上。

粮食丰收，为脱贫攻坚、全面小康奠定了坚实基础。

让全国人民吃得饱，还得吃得好、吃得营养健康，这样的小康才有基础、有底气。全面建成小康社会，消除农村绝对贫困，是今年必须完成的硬任务。“两不愁三保障”是贫困人口脱贫的基本要求和核心指标，其中“不愁吃”是首要指标。

现阶段，农业生产还是不少农民尤其是主产区和贫困地区农民收入的重要来源。今年以来农产品价格总体稳定，早稻、小麦上市后价格稳中有涨，玉米价格走好，菜肉奶等“菜篮子”产品行情也不错，产量高、价格好、收入增。可以说，今年的粮食和农业丰收，巩固了脱贫攻坚成效，提升了全面小康成色。

目前正是秋收时节，全国将有200万台联合收割机投入秋收作业，减少收获环节粮食损失，一定把丰收的粮食拿到手，实现颗粒归仓，确保小康之年粮食和农业丰收。

《 人民日报 》（ 2020年10月13日 06 版）