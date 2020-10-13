生态优势就是发展优势

实现产业发展与生态环境保护的良性互动，一个重要前提在于尊重生态规律，在充分发挥生态优势的基础上实现资源能源的高效、洁净、可持续利用

在青海省采访，高原上蓝天白云、雪山草原的景色让人沉醉。如何在保护生态的同时，找到脱贫致富产业发展、壮大地方经济途径，是一个复杂课题，充满各种考量和抉择。如今，以绿色发展理念为先导，当地大规模发展光伏、光热、风力发电等清洁能源，既解决了生产生活用能问题，又带动群众增收，促进生态环境改善，实现了发展与保护、脱贫与生态的双赢。

习近平总书记强调，生态环境保护和经济发展不是矛盾对立的关系，而是辩证统一的关系。产业发展与生态环境保护良性互动，一个重要前提在于尊重自然规律，在充分发挥生态优势的基础上实现资源能源的高效、洁净、可持续利用。青海省位于青藏高原地区，具有海拔高、空气稀薄、全年日照时间长等特点，太阳能、风能、水能资源非常丰富。利用好这笔大自然的“馈赠”，发展清洁能源，能够产生无穷无尽的财富。在海南藏族自治州绿色产业发展园，仅光伏电站园区规划面积就达609平方公里，目前装机总容量近7000兆瓦。园区生产的电能接入电网，直接产生收益。园区还建设了多个村级光伏扶贫电站，收益的60%用于村集体经济发展，40%用于支付公益性岗位工资，扶持贫困人口就地就业，促进稳定脱贫。

青海的优势是生态，发展的优势依赖于生态。相较于能源矿产等不可再生资源，青海价值潜力最大、开发受益面最广的资源，其实是优质生态资源。青海集雪山、草地、森林、湖泊、荒漠、戈壁等多种景观类型于一身，是旅游业发展的绝佳地域。比如，109国道经过、位于共茶高速公路出口的海南藏族自治州共和县廿地乡切扎村，作为一个易地扶贫搬迁村，借助光伏产业资金和旅游扶贫专项资金，建起了酒店、餐厅、超市等基础设施，靠优美景色发展旅游业，成功走上脱贫致富之路。

依托生态发展起来的清洁产业，不仅可以造福一方，还可以继续巩固生态禀赋、改善生态环境。在共和县塔拉滩光伏产业园内，一片片光伏电板下长满了茂盛的青草，羊群在光伏电板下悠闲地吃草。过去，塔拉滩是一片荒地，由于风沙大，土地荒漠化严重，无法放牧。自从建设了光伏电站，铺设的光伏电板可以阻挡一部分风力和光照，草场生态得到有效恢复。不少村民在光伏园区放羊，获得了可观的附加收益，生活更加有盼头。与此同时，光伏产业的大发展，让群众用上了清洁电能，大大减少了因燃煤燃油造成的污染排放。又比如，玛多县位于三江源地区核心区，过去当地群众只能靠柴油发电，冬季取暖只能依靠燃煤。国家电网积极推动玛多县建设4.4兆瓦扶贫光伏电站，当地政府大力推进清洁电能替代燃煤，降低了污染物的排放，让三江源蓝天常驻，绿水长流。

由此可见，无论是脱贫攻坚还是地方经济发展，决不能以牺牲生态环境为代价，而应该因地制宜综合开发各类发展禀赋，努力让产业发展与生态环境保护相得益彰。走绿色发展之路，把绿水青山建得更美，把金山银山做得更大，必能持续不断地增进人民群众的获得感。

（作者为本报经济社会部记者）

《 人民日报 》（ 2020年10月13日 05 版）