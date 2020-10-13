英国《柳叶刀·传染病》杂志——中国抗疫成功源自多方面努力
本报伦敦10月12日电 （记者强薇）英国权威医学杂志《柳叶刀·传染病》近日刊文说，中国已快速有效地控制住新冠肺炎疫情，这与中国迅速应对等多方面努力有关。
文章指出，中国对疫情的反应速度是成功防控疫情的“关键因素”。首例新冠肺炎病例报告后，中国迅速公布了新冠病毒基因组序列信息，并采取一系列严格措施。仅在数周内，中国对武汉大量民众进行了新冠病毒检测；中国还建立了有效的疫情追踪系统。
文章说，在疫情防控期间，中国不断扩大防护服和口罩的生产规模；中国民众戴口罩的比例很高，对防治呼吸道疾病十分重视并做好自我防护；中国还及时建造了方舱医院以收治需要隔离的患者，这一举措大大降低了家庭成员被感染的风险。
文章最后写道，中国举国齐心协力抗疫，追求更广泛利益而非超级个人主义。此外，中国各界都接受一个观点——疾病防控应该基于科学应对。
《 人民日报 》（ 2020年10月13日 17 版）
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