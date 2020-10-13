运动健身不仅增强人的体格、提升身体机能，也能磨练人的意志、锤炼人的精神

生活中，人们对健康越来越重视，健身运动已成为一种风尚。下班去健身房痛快出汗，周末长跑锻炼耐力，节假日爬山登高望远……良好的健身习惯，不仅强身健体，还能改善精神面貌，调适心灵，平衡心态，增强心力。

社会发展速度加快，要适应社会的发展变化，保持良好状态，运动健身是一剂良方。

“体育之效，至于强筋骨，因而增知识，因而调感情，因而强意志。”运动健身不仅能增强人的体格、提升身体机能，也能磨练人的意志、锤炼人的精神。健身既是对身体机能的一种唤醒提升，也是对精神意志的一种挑战磨练。这种锻炼能够帮助人们增强意志品格，从精神层面提升耐受力、抗压力，储备起强大的“心理能量”，让人在应对困难时更为自信从容、勇敢坚定。从这个角度讲，健身运动不仅为身体赋能，也在为精神赋能。

平时工作中，人们往往会全神贯注、忘我投入。这种全身心投入工作的状态会消耗大量身体和心理能量。而健身运动则是增强身体和心理能量的法宝。运动时，人们可以全身心投入其中，激活大脑神经，提升身体机能，进而增加“续航时间”，提升工作专注力和效率。

健身运动贵在坚持，形成习惯。切忌急功近利、急于求成。有的人原本没有锻炼习惯，为了“朋友圈”跑步打卡，非要一下子跑上10公里，导致运动过量，甚至身体受伤。有的人刚开始进行力量训练，却一味追求“上量”，结果导致肌肉损伤。正确的健身之道应是循序渐进、养成习惯，让健身运动成为一种生活方式，真正达到强身健体、强大意志的功效。

《 人民日报 》（ 2020年10月13日 15 版）