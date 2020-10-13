除了诺如病毒 秋天闹肚子 还要提防它

随着开学季的到来，近期关于高校发生诺如病毒感染性腹泻聚集疫情的报道屡见报端。殊不知，除了诺如病毒外，还要提防最爱在秋季兴风作浪的轮状病毒。可别以为轮状病毒引起的腹泻就是普通的拉肚子，它可是5岁以下儿童重症腹泻的最重要病原，严重者可出现脱水症状，易引起休克甚至死亡。近日，来自中华预防医学会、中国疾控以及多地儿童医院的多方专家，联合向公众发出提醒：在没有特效药的情况下，接种轮状病毒疫苗能有效预防孩子感染。

轮状病毒 每年可致22万幼儿死亡

“轮状病毒腹泻具有高度传染性。据世界卫生组织估计，2013年全球5岁以下的儿童中有近22万人死于轮状病毒感染。”中华预防医学会副秘书长张伶俐说，轮状病毒是引起婴幼儿腹泻的主要病原体之一，每年在秋冬季流行。其主要感染小肠上皮细胞，从而造成细胞损伤，引起腹泻。

中国疾控中心病毒病预防控制所研究员李丹地介绍，在我国5岁以下腹泻儿童中，住院病例大约40%是由轮状病毒导致，门诊病例中30%是由轮状病毒导致，社区病例中有9%是由轮状病毒导致。5岁以下的儿童多数都遭受过轮状病毒的侵染。

目前最新的统计，每年轮状病毒腹泻治疗直接的医疗花费就是20亿元人民币，社会经济花费总的费用达到27亿元人民币，所以幼儿轮状病毒的经济负担是不容忽视的。

拉蛋花便或脱水 别耽搁快送医

感染轮状病毒，临床表现为急性胃肠炎，呈渗透性腹泻病，病程一般为7天，发热持续3天，呕吐2-3天，腹泻5天。严重的会出现脱水症状。

“我们接触的一些家长对病毒传染性的腹泻有误区，认为病毒腹泻不就是拉肚子，谁没有拉过肚子？” 北京儿童医院感染内科副主任刘翠英介绍，轮状病毒感染的一个重要特点就是首次感染症状最为严重。

重庆医科大学附属儿童医院危重病救治中心主任许峰也提到，一般来说，对于轮状病毒感染引起的腹泻，对症治疗基本上都可以痊愈。但轮状病毒肠炎的幼儿会频繁腹泻，可导致孩子有效循血量剧烈地减少，这是最危险的。一旦患者出现低血休克，如不及时送医，或会丧失最佳的抢救时间，而有可能导致患者的呼吸、心跳骤停。特别是有基础疾病或先天性免疫缺陷的孩子，其感染轮状病毒后的风险比正常儿童要高出很多。

因此，提醒家长不要认为轮状病毒感染就是普通的拉肚子，一旦发现孩子有典型的拉蛋花样稀便，或者孩子哭泣时没有眼泪、基本不排尿、皮肤比较干燥等不同程度的脱水症状，要及时到医院就诊。

尚无特效药 给孩子打疫苗最靠谱

“目前，对于轮状病毒引起的腹泻还没有特效药。一旦发病，临床上我们主要是给予口服补液盐，这也是世界卫生组织优先推荐的对症处理方式，最主要目的是缓解症状，减少腹泻。”复旦大学附属儿科医院传染科主任曾玫说，归根结底，让宝宝在6个月之前就完成轮状病毒疫苗的接种，才是最有效的预防措施。

目前，轮状病毒疫苗在我国属于二类疫苗，即由公民自愿且需要自费接种的疫苗。中国疾控中心病毒病预防控制所研究员李丹地介绍，我国上市的第一种是国产的口服轮状病毒活疫苗。第二种是进口的口服五价重配的轮状病毒疫苗。这两种疫苗都有比较好的免疫效果。世卫组织也表示，轮状病毒疫苗接种的受益是远远大于风险的，且建议婴幼儿应在6周龄后尽早接种轮状病毒疫苗，以确保在自然感染的轮状病毒之前获得免疫保护。

值得一提的是，轮状病毒性肠炎有较强的传染性，且通过“粪-口”途径传播，因此防止“病从口入”尤为重要。在喂养方面，不给宝宝吃不洁和变质的食物，乳品的保存要防污染，奶具、食具、便器、玩具和设备要定期消毒；在个人卫生方面，包括护理人员和婴幼儿，做到配奶前、饭前、便后要洗手，外出归来要将外衣脱去再亲密接触孩子；此外，在病毒高发季节尽量不要带宝宝到游乐场等公共场所玩耍，减少感染机会。（记者 李洁）