别掉进诊疗项目泛化滥用的陷阱

江苏淮安一名22岁男子因身高不足1.8米感到自卑，在国外做了断骨增高手术后，导致双腿严重感染无法行走，或面临终身残疾，目前正在淮安接受治疗。据悉，“断骨增高手术”在网上十分火爆，尤其受到青少年的追捧。（10月12日《中国青年报》）

“增高手术”的正规名称是“肢体延长术”，这是一种特殊的矫正手术。有些患者因先天畸形、外伤、肿瘤、感染等原因导致骨缺损或肢体不等长，需要通过肢体延长术来加以矫正，但使用范围受到严格限制。原国家卫生部曾于2006年下发通知，要求严格管理肢体延长术，明确肢体延长术是一项骨科临床治疗技术，不属医疗美容项目，医疗美容机构不得开展此项技术。

然而，只适用于极少数患者的“增高手术”，却总是被包装成民众普遍适用的整形项目。医美机构看到了商机，针对性地推出手术增高项目，从而赚得盆满钵满。

“增高手术”被泛化滥用，对于健康的危害很大。有些医美机构由于手术水平低，消毒措施差，不能严格掌握手术适应证，护理和康复设施也不完善，进而导致手术失败，给患者造成了很大痛苦和经济损失。淮安这名男子的教训十分深刻，部分掉进手术增高陷阱的人，不仅“长高”的梦想没有实现，却要付出一生的代价，这样做实在不值得。

要想让诊疗项目用到合适的地方，就有必要严格限定诊疗项目的适用范围。“增高手术”等适用范围很窄的诊疗项目被炒得火热，对民众的健康危害不容小视。治理这种现象，除了民众要提高健康素养和辨识能力、不被诊疗项目的美丽外包装所迷惑之外，更需高度重视诊疗项目在非医疗机构的滥用现象，完善规则、强化监管，将一些容易被利用的诊疗项目关进技术的笼子里，纳入严密监管的视野，更好地维护民众的身体健康。