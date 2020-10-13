美食家食谱：鸡汤煮豆腐干

用鸡汤烹煮豆腐干，可借鉴扬州菜的做法，当中加入火腿提鲜吊味，是一道可菜可汤的家常菜。

材料：豆腐干300克，鸡肉150克，鸡汤400毫升，唐芹20克，火腿适量、盐、胡椒粒适量。

做法：将豆腐干切丝浸入水中片刻后捞出备用，将火腿切蓉备用，将鸡蒸熟后切细丝，开锅，下鸡汤，胡椒粒，和豆腐干丝、鸡丝、火腿蓉，中火煮10分钟后加入唐芹，调味即可。

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