很多人都知道，心率过快跟高血压有着密切关系。因此，有人认为，心率缓慢是件好事儿。事实并非如此，心率过慢的话，也可能引起高血压。

受访专家：

郑州大学附属第二医院心内科主任医师 张强

心率是指心脏每分钟跳动的次数，一般情况下人的每分钟心跳与脉搏次数是相同的。成年人正常心率范围是60～100次/分钟，大多数人每分钟心跳七八十次。在平常情况下，安静时每分钟心跳大于100次，为“心动过速”;少于60次，就是“心动过缓”;心跳若时快时慢、跳跳停停，称为“心律不齐”。这三者都是不健康的“心律失常”状态，与高血压有密切关系。

心率过慢也可能引起高血压，是因为如果心跳太慢，在舒张期心脏各个腔内就会充盈更多的血液，从而造成收缩期排出更多的血液，收缩压就会更高。另一方面，心率太慢，心脏的舒张期就会相应延长，舒张期血压也会相应降低。可以说，心率慢导致的高血压，最重要的特征就是单纯的收缩压增高、舒张压正常甚至降低、血压差增大。这种情况在老年人身上更为明显。

实际上，很多心率太慢造成的高血压患者，将过缓的心率纠正后，血压就会有所降低，从而达到正常状态。