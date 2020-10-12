青岛市卫健委：已采样277968份进行核酸检测

人民网北京10月12日电（董童）青岛市卫生健康委官网于今日发布的《检测情况通报》（以下简称“通报”）提出，2020年10月11日青岛市发现3例新冠肺炎无症状感染者后，立即组织开展大规模的流调排查和分类检测，已采样277968份进行核酸检测。

通报显示，截至10月12日12时，青岛市已排查到密切接触者132人，全部实行集中隔离观察，全部完成核酸检测，其中9人核酸检测结果阳性，其余均为阴性；密切接触者的密切接触者171人，全部实行集中隔离观察，核酸检测结果均为阴性；一般接触者840人，核酸检测结果均为阴性；医务人员、住院病人及陪护人员162601人，已完成核酸检测154815人，结果均为阴性；社区检测人群114221人，已完成核酸检测75296人，结果均为阴性。

通报还提出，目前青岛市核酸检测工作正在加快推进，请广大市民积极配合。同时提醒大家，去做核酸检测时，要注意做好个人防护，戴口罩，听从现场工作人员指挥，保持安全社交距离，有序进行检测。可以提前将姓名、联系电话、身份证号、家庭住址等信息写在小纸条上，以节约时间，提高登记检测效率。