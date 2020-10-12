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人民网直击青岛市市民核酸检测进行时

2020年10月12日12:46 来源：人民网-山东频道

　　人民网青岛10月12日电 （刘颖婕）自11日晚开始，青岛市民纷纷就近进行免费核酸检测。10月12日一早，检测活动继续，在青岛市内各区，市民井然有序地排队候检。记者在现场看到，15人一组排队，排队十几分钟，就可以进行检测。根据11日青岛市发布的方案，相关部门提到在广大市民的积极配合下，社区检测正在加快推进，3天内对市南、市北、李沧、崂山、城阳五区检测全覆盖，5天内对全市检测全覆盖，检测结果将及时发布。

　　10月12日早8点，青岛市市南区河南路市民已排起队伍等待检测。（摄影 刘颖婕）

　　10月12日早8点，一名儿童正在检测。（摄影 刘颖婕）

　　检测人员全部身着防护服。（摄影 刘颖婕）

　　12日早8点半，青岛市市南区武昌路市民排队等待检测。（摄影 刘颖婕）

　　12日早8点半，青岛市市南区武昌路市民排队等待检测。（摄影 刘颖婕）

　　12日早，青岛市崂山区温哥华花园小区内排起长队等待检测。（网友供图）

　　11日晚十一点半，市南区绍兴路上市民连夜排队检测。（网友供图）

　　11日晚八点，市南区香港中路街道已经开展核酸检测工作。（网友供图）

(责编：许晓华、李轶群)


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