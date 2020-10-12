山东多地发布紧急通告：如非必要近期不要前往青岛市

人民网济南10月12日电（邢曼华）青岛市出现最新疫情后，山东多地发布紧急通告，提醒群众有交集人员主动报备，如非必要近期不要前往青岛市，时刻保持个人防护意识。

济南紧急部署：对青岛入济返济人员全面排查并进行核酸检测

10月11日晚，济南市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组(指挥部)召开视频调度会议对疫情防控工作进行紧急部署，就聚焦重点人群、重点场所进行重点防控，抓紧抓实常态化疫情防控，坚决防止疫情反弹提出明确要求。

加强重点人群管理。对9月23日以来青岛入济返济人员按要求进行2次核酸检测，1次血清抗体检测（2次核酸检测间隔24小时）。对即日起青岛新入济人员严格按照“2+1+7”（即2次核酸检测、1次血清抗体检测、7天健康监测）防控要求进行管控。

菏泽牡丹区关于做好近期新冠肺炎疫情防控的紧急通告

一、密切关注青岛市发布的无症状感染者行动轨迹。现居住我区，且与青岛市无症状感染者行程轨迹有交集，特别是9月27日以来到过青岛市胸科医院、接触过医院病人、与上述人员有过接触的人员、接触过近期从青岛市入境人员以及青岛市市北区的居民，请主动拨打我区疫情防控指挥部或区疾控中心咨询热线，主动向所在社区报备相关情况，可自行到医疗机构进行核酸检测，并按相关防控措施执行。

二、如非必要，近期不要前往青岛市。如必须前往，请务必做好个人防护，准确记录好自己的活动轨迹;从青岛市返回后，要按照我区的相关政策执行。

咨询电话：

区疫情防控指挥部：0530-6291188

区疾病预防控制中心：0530-5168099

菏泽单县关于做好当前新冠肺炎疫情防控的紧急通告

一、密切关注青岛市发布的无症状感染者行动轨迹。凡现居住我县且与青岛市无症状感染者行程轨迹有交集，特别是9月27日以来到过青岛市胸科医院、接触过医院病人、与上述人员有过接触的人员、接触过近期从青岛市入境人员以及青岛市市北区的居民、自青岛返单的人员，请主动采取个人防护措施，避免不必要的对外接触，拨打我县疫情防控指挥部办公室或县疾控中心办公室咨询电话，主动向所在村（社区）报备相关情况，可在采取必要防护措施情况下（佩戴口罩，独自驾车或骑车），自行到县疾控中心进行核酸检测。

二、如非必要近期不要前往青岛市。请提前规划评估好自己前往青岛市的行程，如非必要近期不要前往青岛市，如必须前往，请务必做好个人防护，准确记录好自己的活动轨迹。从青岛市返回后，要按照我县的相关政策，主动向村（社区）报备，主动到县疾控中心进行核酸检测。

咨询电话：

单县疫情防控指挥部办公室：0530-4662715

单县疾控中心办公室：0530-4662595

聊城阳谷县疫情防控紧急提醒

一、关注青岛市发布的无症状感染者行动轨迹，现居住我县，9月26日以来去过青岛，特别是与青岛市无症状感染者行程轨迹有交集，去过青岛市胸科医院、接触过医院病人、接触过近期从青岛市入境人员以及青岛市市北区市民的人员，及时主动向所在社区（村、居委会）报备相关情况，并到县疾病预防控制中心做核酸检测。

二、近期如非必要，请不要前往青岛市。如必须前往，请务必做好个人防护;从青岛市返回后，要按照我县的相关防控措施执行。

日照卫健委发布重要通知

10月12日凌晨，记者从日照市卫生健康委获悉，请近期有青岛旅居史、接到核酸采样检测通知的市民，及时联系当地指挥部到检测地点进行核酸与血清检测。

日照市核酸采样检测点联系方式

一、东港区

检测地点：各乡镇卫生院

联系电话：东港区指挥部 7079278

二、岚山区

检测地点：各乡镇卫生院

联系电话：岚山区指挥部 2618506

三、莒县

检测地点：天泰颐和大酒店（烟台路1号）

联系电话：莒县指挥部 6881909 孟涛 17763381505

四、五莲县

检测地点：山海饮食服务有限公司（解放路188号）

联系电话：五莲县指挥部 7989345 邸鹏 18766334519

五、开发区

检测地点：凌海大酒店（临沂路与秦皇岛路交汇处）

联系电话：开发区指挥部 2959908 胡善军 15550089088

六、高新区

检测地点：锦盛宾馆（昭阳路与滨州路交汇处）

联系电话：高新区指挥部2225836 范开峰 18063368991

七、山海天

检测地点：润悦休闲小院（青岛路以西普车沟村）

联系电话：山海天指挥部 8316270 王翔 15263362626