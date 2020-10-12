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启动“理性脑”化解情侣冲突

2020年10月12日10:21 来源：中国妇女报

面对“十一”假期出现的因情感非死即伤的事件，想说几句。

1.嫌坐副驾驶的女友唠叨指挥得太烦，男友说你再唠叨就下去，她拉开车门真下去了。你若真觉得他技术不好，就说：你累了我开会儿，多好。

2.另一对情侣在车上争吵，女友车上割腕，割完就后悔了。男友吓傻了，就势把车停在快车道。一旦被撞造成二次伤害就是N条人命。

3.男友结婚当日，前女友自杀。留下遗书：让他后悔一辈子，在另一个世界诅咒他。为什么不好好活着？感情都是流动的，没准他还出轨或被出轨呢，活下去才会看到完整剧情。

有句话：先学不生气，再学气死人。应该改为：先学不生气，再学不气人。自杀是一过性的情绪和行为反应，是自我攻击。有冲突，受委屈，不甘心，冲动时想死，过一会儿“理性脑”开始工作就不想死了。一起想办法，情感剧本可以改写。

那些表面看起来没问题的，不代表私下没问题。表面上看起来兵戎相见的，不代表感情不好。那些现在好的，不代表以后好。那些现在不好的，不代表忍一忍，一切就会过去，也不代表忍一忍就会更糟。表象背后有实像。时间是流动的，就像四时轮换一样。所以，姻缘这回事有未必是幸运，没有未必是不幸，好坏与否一切都看自己的选择。情侣间彼此的需求愿望要彼此满足，才会相安无事。（知名心理咨询师、婚姻家庭指导师梁朝晖）

(责编：许心怡、许晓华)


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