因婚外情离婚的家庭占比近一半

近日，山东省昌邑市婚姻辅导中心以2018年12月至2019年11月一年的调解数据为样本，对离婚家庭特点、原因以及婚姻调解的作用进行了剖析。数据显示，离婚对象年龄趋向年轻化，离婚人群集中在25至40岁。

婚姻家庭辅导中心由昌邑市妇联联合市民政局成立。2018年12月至2019年11月，昌邑市妇联共参与离婚调解1132对，调和362对，调和率32%。通过对这些数据进行分析，呈现几个特点：

离婚率的高低与受教育水平和从事职业有关。据统计，离婚登记中以农民、个体、自由职业者居多，个体和自由职业者占70.17%，农民占19.75%；公职人员离婚率相对较低，教师、事业单位和公务员占10.08%。

离婚对象年龄年轻化。样本数据中，年龄在20~24岁的16人，25~29岁的483人，30~40岁的1113人，40~49岁的511人，50~59岁的133人，60岁以上的8人，此数据表明，年龄在25~40岁是离婚的“主力军”，此年龄阶段向上，夫妻经过多年共同生活的磨合，双方已经基本相互适应，同时因为年龄已大，多数已经没有了走出婚姻的欲望和勇气，婚姻关系相对稳定。此年龄段向下，男女双方处于新婚保鲜期，离婚数量也少。

再婚家庭离婚率比较高。据统计，再婚夫妻离婚率比较高，特别是35~49岁年龄段，部分再婚者由于经济、孩子抚养、生活习惯、对事物的认知等存在严重分歧而多次结婚、离婚，其中一些人结婚次数达到4次、5次，所以再婚家庭是婚姻关系中极不稳定的一个群体。

独生子女时代年轻人不断奶。离婚家庭中年龄在25~37岁中一方是独生子女就有607人，双方都是独生子女的268人。独生子女在家庭中过多地被保护导致自理能力较差，父母对子女独立生活及应对问题的能力存疑，因此不自觉地参与到孩子的生活中，致使夫妻矛盾升级到两个家庭、甚至三个家庭中的矛盾，而在矛盾无法调和时就会导致离婚的发生。

网聊、网恋、赌博、婚外情、家暴等仍是造成离婚的主要因素。新媒体快速发展，QQ、微信、陌陌等各种聊天工具推陈出新，无聊时“摇一摇”，致使部分人群通过网聊继而发展成婚外恋，导致婚内出轨。同时，家庭暴力仍是离婚的重要原因；还有因赌博、网贷等造成经济上的巨大损失，从而导致家庭关系不合，也是近年来呈上升趋势的一个离婚因素。据统计，因为婚外情离婚的占48% ，家暴占26.7%，不良生活习惯占9.5% 。

夫妻感情破裂是引发离婚的根本原因。具体来说，主要体现在以下几个方面：

首先，对婚姻生活的过高期待与现实生活形成的强烈落差导致离婚。这种情况主要集中在年轻人身上。恋爱时的风花雪月与结婚后的柴米油盐、抚育子女、工作压力等形成的巨大落差，致使夫妻经常为生活琐事发生口角，久而久之，感情疏远，最终走向离婚。

其次，部分年轻人对婚姻缺乏基本的严肃态度和责任感。不少年轻人初中、高中毕业走上社会，二十出头就结婚，甚至未婚先孕，婚后贪玩，生育后压力过大，夫妻之间出现矛盾，产生离婚的想法。这部分人认为结婚、离婚都仅仅是走一遍程序，潜意识里没有把它和道德、家庭责任、社会公德联系起来，对婚姻缺乏最基本的严肃态度和责任感。

第三，感情基础薄弱，工作生活压力、缺乏沟通都是导致婚姻解体的重要原因。部分夫妻双方在婚前缺乏感情基础，迫于家庭、社会及年龄逐渐增大的压力而仓促走入婚姻，婚后不注意调适，最后走向离婚。从女方的视角看，30~40岁正是男人事业的高峰期，受到很多年轻女性的崇拜和追求，而女性往往为了家庭会牺牲自己的事业，面对事业如日中天的丈夫，自卑心理和自身发展的压力往往使部分中年女性情绪不稳定，由于沟通的缺乏，使得本身就平淡的婚姻生活亮起了红灯。

针对上述日益严峻的婚姻问题，昌邑市妇联通过在市、镇、村（社区、企业）组建婚姻家庭调解机构、对家庭成员进行广泛培训等方式尽最大力度减少非理性离婚现象的发生。

按照“建机制、扩覆盖、提质量”的思路，昌邑市在全市10处镇街区依托司法所成立了婚姻家庭调解站；在部分村（社区）的妇女儿童活动中心、妇女儿童家园建立了婚姻家庭辅导室；在学校、女职工较多的企业等妇女集中地建立了婚姻家庭辅导工作联系点，不断延长服务链条，扩大工作覆盖面。广大婚姻家庭调解机构通过招募志愿者的方式将调解工作常态化，真正做到了将矛盾化解在基层和萌芽状态，促进了社会稳定。（记者 姚建）