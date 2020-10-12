近视要扣分：山西长治中考新规是倒逼护眼还是给学生增负

▲6月6日，一位小朋友在接受视力检测。 新华社记者陈泽国摄

“视力受方方面面的影响，不是说改善就能改善的。”

“孩子们上学够辛苦了，眼睛坏了还被扣分。”

“政策的初衷应该是为了督促家庭和学校，更多关注孩子的健康吧。”

……

今年暑假，山西省长治市将把裸眼视力和体重考核结果纳入中考总成绩的消息，引发社会关注。有网友质疑此举“涉嫌基因与经济双重歧视”，也有人认为这是一个好的导向。

“这两项考核，考生最后得分差距并不大，主要是想起到一个导向作用，引导青少年自觉加强体育锻炼、保护视力，提高身体素质。”面对公众质疑，长治市教育局相关负责人解释说。

长治市是在怎样的背景下推出这一中考改革措施的？具体将怎么实施？本报记者对此进行了调查。

裸眼视力纳入中考到底怎么“考”？

将裸眼视力和体重考核纳入中考，是长治市中考改革的一部分。2019年6月，长治市宣布从2022年开始，本市中考将增设学生综合素质评价50分，其中身体素质占20分。

这20分包括10分的过程性评价和10分的结果性评价。过程性评价重点考查学生参与各项体育活动、心理健康表现等情况；结果性评价主要考查学生体重、裸眼视力情况，各占5分。引发社会争议的，是身体素质评价中的这一部分。

对裸眼视力的考察，最高分和最低分最多相差两分。“我们将裸眼视力分为三档，大于等于4.9为正常视力，得5分，4.6到4.8之间为中度近视，得4分，小于等于4.5为重度近视，得3分。”长治市教育局相关负责人告诉记者。

体重的考察则由体重指数（BMI）来衡量，男生15.8到22.8之间、女生16到22.6之间为正常，得5分；男生小于等于15.7、女生小于等于15.9为低体重，得4分；男生22.9到26之间、女生22.7到25.1之间为超重，得4分；男生大于等于26.1、女生大于等于25.2为肥胖，得3分。最高分和最低分同样相差两分。

是否会造成歧视和不公平？

“我认为这一教改措施的导向是好的，能督促家庭和学校早一点关注孩子的视力问题和健康，但需要细致的配套措施”，中山大学中山眼科中心屈光与低视力科副主任杨晓教授告诉记者，造成青少年近视的原因，一是先天性遗传因素，比如有高度近视家族史的孩子，出生时就有一定度数，六七岁时就已经是高度近视了；二是环境因素，也就是用眼不当，这一般是上小学后学业增加、户外活动减少造成的。

“如果没有更细化的规则考虑到这部分孩子，将是一种不公平。因为这些孩子的近视存在遗传易感性，并非用眼不当导致的。”杨晓说。

还有专家指出，不仅仅是近视，意外事故带来的损伤或其他病理性因素，也会造成裸眼视力下降。

对此，长治市教育局有关负责人回应称，对于先天性近视的学生，家长可提供孩子自近视以来的医院就诊及治疗相关证明材料，学校审核公示无异议后，可直接得5分；因意外事故导致裸眼视力受损的学生，可通过医疗部门出具诊断证明，学校审核公示无异议后，也可以得5分。

同样的，“对于吃含激素药物导致肥胖的学生，如果在用药期间，家长可提供医疗部门出具的诊断证明，学校审核公示无异议后得5分”，这位负责人说。

杨晓建议，视力纳入中考这一措施的制定和实施之间，最好有一定时间差，让大家有充足的准备时间。“近视基本上是不可逆的，对于已经近视的孩子，在知道这一消息后，即便开始重视保护视力，也很难达标。”

她说：“现在可以提出这一教改措施，但最好从绝大部分孩子还没近视的年龄段开始实施，让大家早点重视起来。进入小学前后是防止近视关键期，应该引导大家在入学前就开始注重视力问题。”

但孩子离中考尚远的家庭，往往很难关注到相关政策。李柯的妹妹目前在长治市区一所小学读三年级。在记者采访她之前，他们全家都不知道视力考核将纳入中考，老师也没提过这件事。长治市市民陆雨陶是一位三岁女孩的妈妈，她也没听说视力将纳入中考，“孩子太小了，还没到关心中考政策的时候”。

即便可能会吃亏，依然认同教改

“一开始听到这个消息，我还蛮吃惊的，后来想想，这也是为了让家长和学校引起重视吧”，陈怡是长治市一位六年级男孩的妈妈，她第一次知道视力和体重将纳入中考，是在去年下半年某次家长会上，这个消息让大家震动，因为孩子班上“小眼镜”不少，更没有想到体重也和中考成绩挂钩。

陈怡告诉记者，儿子体重正常，但视力不太好，这也怪自己过去没太在意这个问题，在孩子小的时候没有足够重视。“这两年，我开始时不时提醒他要做眼保健操，也会监督他看书时间不要太长。”

尽管孩子将来中考可能会“吃亏”，陈怡仍然认同这一教改措施。“从长远看，我觉得把视力考核纳入中考挺好的，能起到警示作用，督促大家，形成自觉的保护意识。”

目前，除了监督孩子注意保护眼睛，陈怡还定期带着孩子去做眼部按摩，“即便不为中考，我也希望孩子的视力能够好一些。”

据介绍，在提出将把裸眼视力考核纳入中考的同时，长治市也推出了各种保护视力的措施：

一是要求中小学要对全体教师进行眼保健操培训，掌握规范动作，组织全体学生每天上午、下午各做一次眼保健操；

二是要求学校每天上午、下午各开展不少于半小时的大课间活动，保障体育和健康课程的课时；

三是减少中小学生课业负担，小学一二年级不再布置家庭作业，三至六年级书面家庭作业不超过60分钟，初中学生书面家庭作业不超过90分钟；

四是改善校园用眼环境，禁止中小学生带手机进校园；

五是每学期开展两次视力监测，学校和医疗卫生机构要把监测结果记入青少年视力健康电子档案，并对视力异常的学生进行提醒教育。

吴江是长治市一所中学初中二年级班主任，他班级的学生将是视力纳入中考教改开始后的第一批应考者。在这一措施的引导下，目前学校课间运动增加了，老师也会督促学生课余时间少看电视少玩手机。

吴江所教学的班级，超60%的学生都是近视，“班里的孩子，很多上初中时就已经戴着眼镜了，现在再强调是不是有点晚了？”吴江觉得对视力的重视，应该从更小开始。

“大家现在知道了这一教改措施，也明白了视力的重要性，但我们这里是农村，学生家庭条件比较一般，也没听说谁会专门花钱治疗近视。”吴江告诉记者。

裸眼视力检测能“作弊”吗？

有网友担心，家庭经济条件好的学生，可以通过做近视手术提高裸眼视力，也可以通过戴角膜塑形镜（OK镜），短时间里让裸眼视力得到提升，但不是每个家庭，都承担得起相关费用。视力纳入中考，对于家庭经济条件不同的学生，会不会不公平。

对于这一观点，杨晓认为不用过于担心。“做近视手术需要满足一些条件，要看最近两年近视度数的增加有没有稳定在50度以内，基本上18岁以后才能满足手术条件。还没中考的孩子多在15岁以下，一般来说医生是不会建议手术的。”

戴OK镜确实能提升裸眼视力，“对于近视100度到200度，一般一周就能恢复到正常裸眼视力，近视600度，一般需要三周到一个月，但是得坚持每天晚上戴。”杨晓告诉记者，“另外，适不适合戴OK镜也需要医生仔细评估”。

“经专家论证，学生在夜间佩戴OK镜后，第二天早上视力水平会有所提升，到下午后视力会逐渐减退”，长治市教育局有关负责人说，“因此，我们裸眼视力的测试时间，将安排在下午随机进行，这样可以有效地减少学生佩戴OK镜带来的影响”。

对此，杨晓指出，“戴OK镜早期确实会有下午视力减退的现象，但一个月以后，基本上全天都能保持裸眼视力稳定了。除非是近视度数比较高的情况，比如400度以上的。”

但这并不意味着没办法规避靠戴OK镜提升裸眼视力的现象，“有专门的仪器，能查出裸眼视力是不是靠戴OK镜提高的，还能查出本来有多少度的近视。比如飞行员录取，就是既不允许做近视手术也不准戴OK镜，因此体检时会有专门的机器进行检查。”杨晓说。

她认为没必要制止学生戴OK镜，“因为这确实是控制近视度数增长的有效方式”。

至于考核视力时戴隐形眼镜等作弊问题，杨晓认为不可能，“医生通过简单的检查，就能发觉是不是戴了隐形眼镜。”

青少年视力保护仍存在误区

8月27日，教育部调研显示，与2019年底相比，半年来学生近视率增加了11.7%。严峻的数据，再次给青少年视觉健康敲响了警钟。

争议虽多，但长治市的教改措施，确实让大家更加意识到视力保护的重要性。目前，不少学校和家庭，对于如何保护方面还存在误区。记者采访了解到，在长治，无论是政策的制定，还是学校和家庭，都把眼保健操作为保护孩子视力的重要手段。但杨晓认为，眼保健操对视力的保护作用，与学业负担重、户外活动少等影响近视加深的因素比起来，其实是微不足道的，“仅仅能缓解眼疲劳”。

真正起作用的是户外活动，“现在很多学校出于安全考虑，不允许学生课间到外面去，但如果每天能坚持一到两个小时的户外活动，对视力的保护作用是非常大的”，杨晓强调，一定要有两个关键词，“户外”和“白天”，如果天已经黑了，或者在室内运动，那作用也不大。

值得注意的是，这一视力保护的认识误区在全国各地都存在。半年来学生近视率增加了11.7%，也许就跟疫情期间大多数时间待在家里，户外活动减少，使用电子产品时间增加有关。

杨晓还建议，应该像对待身高、体重那样，从幼儿园入园开始，建立孩子的屈光发育档案，每年记录他们的视力情况，这样能及时发现问题做出诊断。“而且，等拥有自己屈光发育档案的小朋友到中考时，相关机构根据早期的筛查数据，直接就能判断出，某个孩子的近视是不是遗传因素导致的。”

据长治市教育局有关负责人介绍，从2019年开始，由当地卫健部门组织，长治市开始对全市中小学生进行视力监测，每学期两次。目前，部分学校已建立学生视力健康电子档案，其余学校将在2020年年底前完成。（部分采访对象为化名）（记者 刘梦妮）