疫情为中医药海外推广带来机遇 华人从业者信心更强

2018年11月在罗马召开的第十五届世界中医药大会将每年10月11日设立为“世界中医药日”，今年10月11日迎来第二个“世界中医药日”。在新冠肺炎疫情全球大流行背景之下，中医药在抗疫中发挥独特作用，在海外传播也迎来契机。

中医药抗疫疗效引发海外关注

在中国抗击疫情过程中，在早期没有特效药、没有疫苗的情况下，总结中医药治疗病毒性传染病规律和经验，形成了中医药和中西医结合治疗新冠肺炎的诊疗方案，成为中国方案的重要特色和优势，通过临床筛选出的方剂“三药三方”也有确切疗效。中医药的抗疫疗效引起了海外广泛关注。

匈牙利前总理迈杰希曾表示：“中国抗击疫情成绩有目共睹，一个重要原因就是把传统中医与西医治疗很好地融合在一起。”匈牙利总理首席顾问苏契·盖佐8月在活动中称，中医药文化的智慧和手段，成功助力匈牙利在抗击新冠疫情的斗争中成为欧洲防控最出色、最成功的国家之一。

在老挝第二版新冠肺炎诊疗方案中，“中医药治疗”部分被独立撰写，健体抗疫合剂、清瘟解热合剂、藿香正气胶囊、连花清瘟胶囊4种中药也得到了老挝采纳和临床使用。

中国国家中医药管理局“清肺排毒汤”应急专项专家组组长、北京中医药大学副校长王伟称，目前“三药三方”之一的清肺排毒汤在意大利、英国、美国、日本、马来西亚等国都有使用；连花清瘟胶囊已在10多个国家获批进口使用；中方还向意大利、匈牙利、新西兰等国家捐赠了金花清感颗粒。根据海关总署数据，中药材及中式成药出口量从今年3月份开始呈现迅猛增加态势。

中医药国际合作更上层楼

数据显示，中医药已经传播到全球183个国家和地区。中国与40多个外国政府、地区主管机构和国际组织签订了专门的中医药合作协议。

今年6月，匈牙利塞梅尔维斯大学占地4000平方米的中医药培训中心开始动工。为支持该校加强传统中医药学研究并支持中国—中东欧中医药中心建设，匈牙利政府向塞梅尔维斯大学投资了59亿福林(约合1.3亿元人民币)。

非洲第一个中医中心——中国-毛里求斯中医药中心于2019年开张。该中心以针灸治疗作为突破口，制定了“针灸推拿+中医内科”的创新模式，还通过社交平台开设账号，定期介绍中医药文化及中国抗疫成果等。目前常有毛里求斯民众来电进行健康咨询。

华人从业者：任重道远、久久为功

华侨华人中医药从业者一直致力于中医药海外推广，他们认为，疫情为中医药海外传播带来契机，但仍需下足功夫，打牢基础，赢得更多外国民众的认可，进而破除法律壁垒，为中医药发展赢来更广天地。

世界中医药学会联合会常务理事、毛里求斯中国传统针灸推拿协会会长李明在当地从事中医药行业已经10余年。他告诉记者，两国政府近年来在中医药领域的合作加强，当地民众对中医药的认知和好感逐步提升，有不少当地学生申请奖学金赴华学习中医。

“中医药是民心相通的重要桥梁，有理由相信未来将迎来更大的发展。”李明认为，中医药海外推广首先要从沟通民心入手，让当地民众得到实惠，进而推动当地政府部门接纳中医药，从法律和体制上扫除障碍。他还建议以针灸为突破口，以点带面传播中医药，让当地人实实在在享受中医带来的健康和实惠。

在中东欧中医药学会会长陈震和同仁的推动下，匈牙利成为欧洲首个为中医药立法的国家。疫情期间不少当地人主动找到陈震求医问药，还有患者自发在社交媒体上为中医点赞。

陈震说，疫情为中医药海外推广带来机会，但中医药走出去还需要下深功夫，决不能昙花一现。“中医药在各国发展并不平衡，推广的关键还要靠法律，有了立法才有底气，才能站得住脚。”(记者 冉文娟)