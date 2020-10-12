经常看电影、电视剧的人可能会发现，很多剧里的主角，他们的成长往往要经历一段痛苦的、受尽排挤的阶段，被旁人嘲笑、冷眼、欺负，后来他们坚强成长，逆袭众人，走上人生巅峰。为什么编剧都喜欢给主角安排一段如此虐心的遭遇？心理学里的“替代性排斥”现象也许能解释。

心理学家发现，被排斥是一种特别痛苦的体验，这种痛苦很容易触动别人。当我们看到他人被排挤、被打压，会感同身受，体验着相同的痛苦，这就是替代性排斥，这是我们同情弱小的心理基础。所以，观众们看到主角被排挤，会把自己代入，跟主角一样积累压抑的情绪，继而对后面的逆袭剧情有更多的期待。

人们对“被排斥”的厌恶是与生俱来的。人类靠着合作获得生存和发展。在原始社会，被排斥等同于被放弃，性命难保，因为一个人很难脱离社会独立生存。于是在进化过程中，对排斥的敏感被刻在了基因里。这份敏感不仅仅针对直接被排斥，间接排斥如“目睹”“听闻”，也会有反应。因为这个群体今天可以排斥别人，明天也有可能轮到自己头上，对排斥保持警觉是人的本能反应。

我们不喜欢被孤立、排斥，还有神经生物学上的基础。例如，如果我们感觉到被同伴抛弃，会形容自己“被刺痛”“心碎了”，这其实是真的。研究发现，被排斥所激活的大脑区域与身体疼痛激活的区域是一样的，被排斥就如同刺痛一般。被排斥会让人退缩，情绪变消极，而目睹这一切的旁观者，也会有类似负面反应，只是程度相对较轻。

由于能感受到他人被排斥的痛，面对别人尤其是弱小者被排斥，我们会有两个反应：攻击排斥者和补偿被排斥者。就像在任何关系中，我们都会远离或指责有霸凌行为的人；如果出现网络暴力，大部人也是声讨、斥责那些欺负、打压弱者的人。有研究人员曾做过一个实验，让路人观看三个人玩抛球游戏，其中的两个人渐渐地不再抛球给第三个人。随后，研究者邀请路人加入游戏，结果发现，看到“别人被欺负”的路人，会倾向于把自己手中的球抛给无辜的被排斥者。

替代性排斥就像在维护我们内心的公平与正义。当然，如果一个人是因为自己捣乱、行为不端而被群体排斥，那人们几乎不会同情他。▲