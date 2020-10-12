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青岛新增核酸检测结果阳性9人

2020年10月12日08:26 来源：中国新闻网

　　中新网10月12日电 据青岛市卫健委网站消息，2020年10月11日，青岛市发现3例新冠肺炎无症状感染者后，立即组织开展大规模的流调排查和分类检测，将密切接触者和市胸科医院相关人员作为高风险人群进行重点监测。共排查到密切接触者和市胸科医院所有在院患者及陪护人员377人，其中新增核酸检测结果阳性9人，包括8名市胸科医院在院患者及陪护人员、1名患者家属，经专家组判定，其中4例为确诊病例、5例为无症状感染者。

　　截至10月11日23时，青岛市共发现6例确诊病例，其中2例为此前发布的无症状感染者江某某(女)、韩某某转归；6例无症状感染者。到目前发现的所有确诊病例和无症状感染者均与市胸科医院高度关联。

　　已排查密切接触者的密切接触者76人，已出结果34人，均为阴性；一般接触者810人，已出结果485人，均为阴性。排查全市医疗机构工作人员、新住院患者和陪护人员143893人，全部完成采样，已出结果114862人，全部为阴性。制定并已启动全员检测方案，在广大市民的积极配合下，社区检测正在加快推进，3天内对市南、市北、李沧、崂山、城阳五区检测全覆盖，5天内对全市检测全覆盖，检测结果将及时发布。

　　疫情发生后，按照省委、省政府部署要求，青岛市立即启动应急响应机制，在国家、省专家组指导下，开展疫情研判、流调、重点人群排查等工作，疫情处置工作正在加快推进。下一步，青岛市将坚持秋冬季常态化防控和应急处置相结合，加强流调研判，对已排查到的风险人群落实健康管理措施；科学划定防控区域范围，对防控区域采取封闭管控措施；强化发热门诊、哨点主动监测，对出现相关症状人员给予重点关注，未出核酸检测结果前严格执行留观措施；对各类公共场所落实更加严格的防控措施。

(责编：许心怡、许晓华)


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