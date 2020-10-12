“断骨增高”缘何成为青少年成长路上的“陷阱”

江苏淮安一名22岁男子因身高不足1.8米感到自卑，在国外做了断骨增高手术后，导致双腿严重感染无法行走，或面临终身残疾。目前，该男子正在淮安市第二人民医院接受治疗。

据相关专家介绍，“断骨增高手术”又称“肢体延长术”，这种手术风险极高，主要适应症为先天畸形、外伤、肿瘤等疾病。早在2006年，我国就明确出台相关规定，对此类手术进行严格管控。其中，原卫生部出台的《关于对“肢体延长术”实施严格管理的通知》规定：“肢体延长术是一项骨科临床治疗技术，严禁用于美容项目，具备条件的三级综合医院或骨科专科医院才能开展该项技术。”

中青报·中青网记者调查发现，“断骨增高手术”在网上十分火爆，尤其受到部分青少年群体的追捧。这项被明令禁止用于美容项目的手术缘何受到青少年群体的青睐呢？打开QQ等社交软件进行搜索，记者发现了多个有关“断骨增高”的组团群、咨询群、交流群。

据记者了解，群聊成员大多以90后、00后的青少年为主，50%-60%为男性。QQ群内人数众多，成员大多都有四五百人。其中，一个名为“微创断骨增高新技术群”的QQ群内竟有多达838人。群成员大多活跃，经常沟通“增高手术”方面的经验与“名医”等内容。

在“微创断骨增高新技术群”内，面对网友咨询，网名为“专家解答”的管理员表示：国家对肢体延长手术是规范管理，允许国家三甲医院和骨科医院开展这个技术，所以一定找那些三甲医院的专家教授做。随后，他推荐了黑龙江某三甲医院的一位“教授”，并表示这位“教授”可以帮助群内希望做“断骨增高手术”的网友完成手术。

在部分网友质疑其成功率后，“专家解答”强调，这位“教授”已经完成过5000多例类似手术，且成功率为100%。

记者发现，群内还会定期发布一系列图片佐证“教授”的真实与可靠。其中一张图片显示，2015年1月20日，由该“教授”为一位湖北籍26岁男子主刀的一例相关手术，在术后327天，病患增高7厘米。除了治疗效果的图片外，群内还散布着许多关于这位教授的介绍与“神话”。

“专家解答”介绍“教授”是国家肢体延长矫形研究治疗中心的负责人。中青报·中青网记者并未搜到该中心的相关信息。

随后，记者通过群内显示的电话号码添加了“教授”的微信。在沟通中，他表示该手术需要18万元，恢复期为1年。在记者多次质疑其安全性后，他反复强调该手术不打髓内针，甚至一针都不用缝合，所以患者不用担心存在骨不连、骨髓炎、血管神经损伤和再生障碍性贫血等并发症的问题。

“教授”还热情地表示：随时欢迎网友来哈尔滨考察。在确认医院地址以及询问是否为黑龙江某三甲医院时，“教授”多次避开话题，转而谈论手术流程问题。他表示，患者考察完就可以直接进手术室，手术大约为一个半小时。

中青报·中青网记者多次联系上述黑龙江某医院，对该“教授”身份进行核实未果。

有意思的是，相似的情况还发生在名为“德国断腿增高组队群”的QQ群内。群内多名网友表示自己曾赴越南、捷克、美国等地进行手术，他们“现身说法”，讲述多国“断腿增高手术”的价格情况。

有网友表示，出国做手术价格普遍较高，如赴美手术大约花费200万元、赴德大约花费60万元。一个网名为“肆”的网友也列举了语言、护照、钱、后续恢复安排等赴国外手术的困难。随后，该群内也有网友建议，可以找黑龙江某三甲医院某“教授”进行手术。

记者联系了南京某民营医院发育科的医护人员。该医护人员告诉记者，“断腿增高手术”风险极大，该手术是通过断骨，强行改变骨骼的构造，极易造成感染，副作用很大。手术失败后，患者会有终身瘫痪的可能。现在的增高治疗方法多采用中药调理、仪器治疗、物理治疗、中医穴位按摩等辅助治疗方法。

北京市炜衡律师事务所律师周浩分析，如果有医疗机构违规开展肢体延长术，要按照《医疗机构管理条例》及有关规定处理；对于违规开展该项手术的医师，则按照《中华人民共和国执业医师法》第三十七条处理，情节严重的，吊销其执业证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

周浩表示，我国已把这种手术认定为是一种治疗手术，而不是医疗美容项目。所以，对于术后产生的一些违规行为，受害者可以找相应的卫生监管部门进行监管。特别是出现对身体健康的严重后果的情况时，受害者还可以向公安机关报案，追究相关人员医疗事故罪的责任。对于没有医生执业资格的，还可能构成非法行医罪。

周浩还建议，教育部门、学校也应对青少年进行正面引导。

实习生 左智越 中青报·中青网记者 李超 来源：中国青年报