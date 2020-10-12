“最美逆行者”感动华侨华人观众

《在一起》的《生命的拐点》单元中，张嘉益(左)饰演身患渐冻症的张汉清院长，其原型是武汉金银潭医院院长张定宇。

照片来源：电视剧《在一起》官方微博

“文章合为时而著，歌诗合为事而作。”在中国疫情防控取得重大战略成果之时，首部抗疫题材电视系列剧《最美逆行者》于9月17日亮相央视综合频道黄金档，并于9月26日收官。紧随其后，另一部抗疫题材时代报告剧《在一起》也自9月29日起在江苏卫视、东方卫视等平台同步播出。

与此同时，两部抗疫剧在海外平台上线，引起海内外华侨华人的强烈共鸣。

9月23日起，《最美逆行者》已在脸书、优兔等海外平台同步商业授权播出，英语、阿语、西语、葡语等多语种译制版也陆续在海外上线。千里驰援、坚守岗位、众志成城、共克时艰……通过这些影像志，海内外华侨华人观众一起回忆那段共同“抗疫”的日子。

真实人物 平凡故事

《最美逆行者》由7个单元故事组成，《在一起》同样采用单元剧的形式讲述了10个抗疫故事。

每个故事都源自于现实生活，且剧中角色大都依据原型人物进行加工。

王志飞在《最美逆行者》的《逆行》单元饰演的华院长，其原型就是武汉金银潭医院的院长张定宇，他虽然身患渐冻症，行动不便，但依然坚守自己的岗位。邓伦在《在一起》的《我叫大连》单元饰演的宋小强，其原型是武汉市第一医院隔离病区志愿者蒋文强，他因走错车厢而滞留武汉，之后克服恐惧成为医院志愿者。回到家乡大连后，又遭遇突发疫情，他再次主动申请当起志愿者。

有了这些写实的群像人物，全剧充满着真实且鲜活的现实主义精神。

“（电视剧中的）这些人就是我们身边的平常百姓，就像我们的父母兄弟姐妹、同事朋友邻居一样。”初看《最美逆行者》时，归国华侨王岚翔就觉得这部剧很真实。

她表示：“他们当然有各种各样的缺点，毕竟在大灾大难面前，人人都有一点小我的私心。但是，每个人也都有一颗奉献自我的赤子之心。任何人在突然直面疫情的时候，心理都需要一个转变的过程，但是瑕不掩瑜，这丝毫改变不了这些逆行者的伟岸形象。”

如她所说，剧中不少主角也都保留着普通人的不足，如《最美逆行者》的《幸福社区》单元中的护士邹小溪（徐娇饰）在疫情初期被分配到走访社区的任务时，也并非义无反顾，而是有抵触情绪的。

正因为剧中的细节体现出真实完整的人性色彩，方才显得自然动人。

也正是无数挺身而出的逆行者，全国的疫情防控才能取得阶段性的胜利，让人们的生活重回正轨。这部剧将他们在工作岗位上发生的点滴故事都呈现在观众面前，让观众看到每个平凡而伟大的小人物都在这场战疫中闪耀着光芒。

生活在加拿大的留学生林威对于《最美逆行者》中那句“安全回来，我包你一年的家务”的台词印象深刻。“我之前在抖音上看到过这个新闻视频，当时就很感动。没想到在电视剧中再次看到了这一片段，觉得又被触动了一次。”

感念祖（籍）国 致敬英雄

剧中角色在现实中都有着原型人物的对应，所以大多数海外华人观众在谈起观后感时，其关键词都是“感动”。

“虽然国内疫情已经基本得到控制，不过在经历了那段时间的爱心传递和全民互助之后，再从电视剧中重新体验一下当初的感受，依然非常感动。”王岚翔说。

“我们这里到现在还是有疫情，但是幸好家人都在国内，这让我无比安心。”身处澳大利亚的王帆非常高兴抗疫剧能在海外上线播出，“疫情是人类与病毒的抗争，无数勇敢的普通人是抗疫最美的英雄。有人逆流而上，有人挺身而出，我为祖国的强大和同胞的团结而骄傲，我们应该感恩每一位逆行者！”

“之前在微博上看到片头的时候，我就已经有点鼻酸了，在优兔上看一遍完整版剧情之后，真的说不出话来……从头看到尾，真的一股泪涌上来。”旅居美国多年的华人谢峰在谈及抗疫剧时格外激动，“我们中国总是能够克服重重困难，中国人从来就没有打不赢的仗！”

林威说：“为什么我们会这么感动呢？我想，这是因为我们每一个人都是这场疫情防控阻击战的参与者，电视剧里的每个角色都可能是我们自己或者亲朋好友，每个情节都可能是我们曾经遇到过的现实状况，因为亲身经历过，所以才更加感动。”

尤其是对于抗疫剧的底色人物——医务人员，包括《最美逆行者》的《逆行》单元中的军医肖宁（陈数饰）、《在一起》的《生命的拐点》单元中的张汉清院长（张嘉益饰）等，这些角色的坚守与奉献让曾经奋战在一线的医护人员更加感同身受。

“从疫情暴发直至今天，我很少有时间休息过，每天在家里、医院以及其他医疗机构之间奔波。”在英国工作的护理人员张媛媛说，“但看到剧里那些援鄂抗疫医疗队的白衣战士，就会觉得我们做的事是会被记住的，再苦再累都是值得的。”

铭记历史 期待未来

疫情的阴霾尚未完全散去，因此抗疫剧记录的是正在发生的历史，真正做到了留存记忆，烛照当下。

宏大叙事和群众精神在剧中通过细节化的场景得以呈现，最大程度引发了海内外观众的共情，也勾起了一些人的回忆。

“我的一个高中同学在家乡街道办工作，从1月底疫情暴发到4月复工复产，她3个多月没休过一天假，还常常加班处理突发情况。前期防护设备不足的时候，也像电视剧里那样冒着相当大的风险走访社区。所以我给国内亲人寄回去口罩的时候，就专门叮嘱送给她一些。”张媛媛回忆道。

她说：“我姐姐也把朋友送的口罩送了一些给她。我姐姐告诉我，疫情期间最辛苦、最危险的除了我们医护人员之外，就是这些基层工作人员了。我们必须为这些平凡而伟大的小人物点赞，他们都是国家的脊梁！”

在美东华人社团联合总会主席梁冠军看来，抗疫剧很好地体现了普通人面对汹涌疫情时的勇敢和奉献精神，这些“最美逆行者”都是平凡生活中的普通人，但是都在不平凡的时间挺身而出，成为人民的英雄。

作为时代报告剧，这两部抗疫剧从创作到播出都只用了不到半年的时间，由于剧本筹备及拍摄制作时间较短，也难免留下遗憾。

“如果这个剧用带湖北口音的普通话，或者是带着全国各地口音的普通话就更好了。”来自湖北的王帆对于抗疫剧抱有更高的期待。

同样，梁冠军也对于未来的抗疫剧充满希冀：“我衷心期待着更多以人民为中心的、充满时代创新精神的抗疫剧问世，继续为海外华侨华人献上一场丰富的精神盛宴。”