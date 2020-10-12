青岛新增3例本土无症状感染者 其中一人为出租车司机 

据山东青岛市卫生健康委员会消息，10月11日青岛市新增3例新型冠状病毒肺炎无症状感染者，其中2例系医院在对普通就诊患者进行核酸检测时发现，1例系在对排查出的密切接触者进行即时核酸检测时发现。

经流行病学调查，专家组初步判断，以上3例无症状感染者与青岛市胸科医院相关联，该院部分独立区域承担着收治境外输入新冠病毒感染者的任务，具体感染源正在进一步排查中。

韩某某，男，58岁，待业，居住在青岛市北区洛阳路街道办事处舞阳路7号。9月9日韩某某因肺结核在青岛市胸科医院住院治疗，10月4日出院。因韩某某准备10月12日再次到市胸科医院住院治疗，于10月10日上午就近到青岛市中心医院做核酸检测，结果为阳性。10月11日青岛市疾控中心核酸复检阳性，结合实验室检测结果和临床表现，专家组确定为无症状感染者，转至定点医院隔离观察。

江某某，女，53岁，在医院从事陪护工作，居住在青岛市北区周口路81号康居公寓。7月21日至9月29日在青岛市胸科医院2楼胸1科陪护住院患者。10月10日在青岛市中心医院核酸检测阳性。10月11日青岛市疾控中心核酸复检阳性，结合实验室检测结果和临床表现，专家组确定为无症状感染者，转至定点医院隔离观察。

邵某某，男，57岁，系江某某丈夫，出租车司机，居住在青岛市北区周口路81号康居公寓。邵某某所开出租车牌号为鲁UT4923，自述开车时一直佩戴口罩，不与乘客交谈。10月10日上午因出现轻微脑梗症状到青岛市中心医院急诊科就诊，因需住院治疗进行核酸检测，结果为阳性。10月11日青岛市疾控中心核酸复检阳性，结合实验室检测结果和临床表现，专家组确定为无症状感染者，转至定点医院隔离观察。

接报后，青岛市统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）立即启动应急响应，进行应急处置。迅速开展流行病学调查，对所有排查到的密切接触者、密切接触者的密切接触者、一般接触者即时开展核酸检测，进行健康管理。对3例无症状感染者居住的小区单元楼、青岛市胸科医院、青岛市中心医院急诊科等重点场所连夜实施全封闭管控，并对环境进行全面消杀。各项相关疫情防控工作正在有序进行中，有关信息将及时向社会公布。

据大连市人民政府新闻办公室官方微博消息，大连市疾病预防控制中心11日发布紧急提醒，建议居住大连市且与青岛市无症状感染者行程轨迹有交集的市民，主动向所在社区报备相关情况，可自行到医疗机构进行核酸检测，并按相关防控措施执行。大连市现对市民提出如下疫情防控建议：

一、请市民关注青岛市发布的无症状感染者行动轨迹。现居住大连市，且与青岛市无症状感染者行程轨迹有交集，特别是9月27日以来到过青岛市胸科医院、接触过医院病人、与上述人员有过接触的人员、接触过近期从青岛市入境人员以及青岛市市北区的市民，请主动拨打大连市各级疾控中心咨询热线，主动向所在社区报备相关情况，可自行到医疗机构进行核酸检测，并按相关防控措施执行。

二、请市民做好个人防护，从青岛市返连后，要按照大连市的相关防控措施执行。

三、市民要时刻保持个人防护意识，养成规范佩戴口罩(尤其是在乘坐公共交通工具和在公共场所活动时)、勤洗手、常通风、保持安全社交距离的卫生习惯；不扎堆、不聚会，倡导健康生活方式。

四、用餐时，要选择安全放心原料，生熟食材分开存放。食物烧熟煮透，不吃生冷食物，避免发生食源性疾病和食品安全事件的可能。

五、如出现发热、咳嗽、腹泻、乏力等症状，要佩戴一次性医用口罩及以上级别口罩，及时到就近的发热门诊进行排查和诊疗，就医过程尽量避免乘坐公共交通工具。

文/本报记者 李卓雅