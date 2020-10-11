平稳有序做好流感疫苗接种工作

秋冬季是流感、肺炎等呼吸道传染病高发季，低温环境利于新冠病毒传播，积极接种流感疫苗有助于防范秋冬季新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的风险。新冠肺炎早期症状和流感有一定的相似性，积极接种流感疫苗，有效控制流感流行，可以减少发热、咳嗽等呼吸道症状出现，有助于更精准识别新冠肺炎患者，减轻新冠病毒核酸检测的压力。

北京市为60岁以上老年人和在校中小学生实施的免费流感疫苗接种工作，将于本月中旬有组织地陆续实施。因疫情防控需要，今年流感疫苗接种采用统一组织和提前预约两种方式开展，北京市卫健委制作发布了疫苗接种点导航电子地图，市民可就近选择预约接种。另外，北京市流感疫苗自费接种于9月底启动，目前累计接种已超过10万剂次。

流感疫苗要不要打？这是每年秋天都颇令人关注的问题。今年，在全球新冠肺炎疫情流行背景下，公众更有必要积极接种流感疫苗。中国疾病预防控制中心日前印发了流感疫苗预防接种技术指南，推荐医疗机构、养老机构、托幼机构、中小学校等人群聚集场所人员以及60岁及以上的居家老年人、慢性病患者等作为优先接种人群。

数据显示，全球每年约5%至10%的成人和20%至30%的儿童罹患季节性流感，约300万到500万患者发展成为重症，从国内情况看，2019年我国约有319万人患流感。特别是我国北方地区，每年10月至次年3月是流感流行季节，接种流感疫苗是预防流感最有效的手段。

今年接种流感疫苗很有必要，可以显著降低接种者罹患流感和发生严重并发症的风险。秋冬季是流感、肺炎等呼吸道传染病高发季，此时的低温环境利于新冠病毒传播。当前新冠疫情仍在全球流行，积极接种流感疫苗有助于防范今年秋冬季新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的风险。同时，新冠肺炎早期症状和流感有一定的相似性，积极接种流感疫苗，有效控制流感流行，可以减少发热、咳嗽等呼吸道症状出现，有助于更精准识别新冠肺炎患者，减轻新冠病毒核酸检测的压力。

平稳有序做好流感疫苗接种，对新冠疫情常态化防控工作有着突出的重要意义。进入秋冬季，随着各类呼吸道疾病增加，一旦出现流感流行，势必增加疫情鉴别诊断难度，给常态化防控工作带来更大挑战。

由于不同年度的流感病毒流行株都存在变异，而且疫苗接种的免疫力会随时间推移逐渐减弱，因此流感疫苗需要每年接种。人体接种流感疫苗2至4周后才会产生抗体，所以在秋冬流感高发季节到来之前，优先接种人群应该尽量赶早接种疫苗。今年世界卫生组织已在9月份发布了推荐疫苗，之后国内药企开始组织生产相关疫苗，9月到10月正是流感疫苗的最佳接种时间段。

当前是做好今年流感疫苗接种工作的关键时间窗口，有关部门应确保疫苗的生产供应，做到让群众心中有数，使常态化疫情防控保持稳健有序。此前在9月份，今年疫苗接种工作刚开始时，一些地方一度出现“疫苗荒”。其主要原因是，一方面国内药企生产疫苗工作刚刚起步，另一方面今年流感疫苗需求量明显高于往年，短期内的供需失衡，让一些群众产生了“疫苗焦虑”情绪。事实上，我国流感疫苗生产已经非常成熟，不仅安全性具有保障，产能也具有保障。随着国内药企加班加点全力生产流感疫苗，近期会有更多疫苗投入市场，公众的接种需求是能够满足的。

流感主要通过咳嗽、喷嚏、交谈时的飞沫传播，因此在流感高发期，不扎堆、少聚集、戴口罩、勤洗手仍是需要坚持遵守的良好习惯。接种疫苗是预防流感最有效、最经济的手段，我们要相信疫苗，但也不能完全依赖疫苗。当前全球新冠疫情处在高流行态势，我国疫情得到有效控制，但各种风险挑战不能忽视，已经养成的卫生习惯还要延续。