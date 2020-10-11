青岛市新增3例本土新冠肺炎无症状感染者

人民网北京10月11日电（记者 杨迪） 据青岛市卫健委网站消息，2020年10月11日，青岛市新增3例新型冠状病毒肺炎无症状感染者，其中2例系医院在对普通就诊患者进行核酸检测时发现，1例系在对排查出的密切接触者进行即时核酸检测时发现。经流行病学调查，专家组初步判断，以上3例无症状感染者与市胸科医院相关联，该院部分独立区域承担着收治境外输入新冠病毒感染者的任务，具体感染源正在进一步排查中。

韩某某，男，58岁，待业，居住在市北区洛阳路街道办事处舞阳路7号。9月9日韩某某因肺结核在市胸科医院住院治疗，10月4日出院。因韩某某准备10月12日再次到市胸科医院住院治疗，于10月10日上午就近到市中心医院做核酸检测，结果为阳性。10月11日市疾控中心核酸复检阳性，结合实验室检测结果和临床表现，专家组确定为无症状感染者，转至定点医院隔离观察。

江某某，女，53岁，在医院从事陪护工作，居住在市北区周口路81号康居公寓。7月21日至9月29日在市胸科医院2楼胸1科陪护住院患者。10月10日市中心医院核酸检测阳性。10月11日市疾控中心核酸复检阳性，结合实验室检测结果和临床表现，专家组确定为无症状感染者，转至定点医院隔离观察。

邵某某，男，57岁，系江某某丈夫，出租车司机，居住在市北区周口路81号康居公寓。邵某某所开出租车牌号为鲁U?T4923，自述开车时一直佩戴口罩，不与乘客交谈。10月10日上午因出现轻微脑梗症状到市中心医院急诊科就诊，因需住院治疗进行核酸检测，结果为阳性。10月11日市疾控中心核酸复检阳性，结合实验室检测结果和临床表现，专家组确定为无症状感染者，转至定点医院隔离观察。

接报后，青岛市统筹疫情防控和经济运行工作领导小组(指挥部)立即启动应急响应，进行应急处置。迅速开展流行病学调查，对所有排查到的密切接触者、密切接触者的密切接触者、一般接触者即时开展核酸检测，进行健康管理。对3例无症状感染者居住的小区单元楼、市胸科医院、市中心医院急诊科等重点场所连夜实施全封闭管控，并对环境进行全面消杀。各项相关疫情防控工作正在有序进行中，有关信息将及时向社会公布。

青岛市卫健委提醒广大市民，要进一步加强个人防护，注意科学佩戴口罩、勤洗手、常通风，保持社交距离，配合相关部门做好健康监测。如有发热等不适症状，应做好防护措施，尽量避免乘坐公共交通工具，尽快到就近的医疗机构发热门诊就诊。