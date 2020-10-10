近日，浙江省发改委、生态环境厅等9部门联合发布《关于进一步加强塑料污染治理的实施办法》，要求禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。

《办法》要求，到2020年年底，杭州市、宁波市、绍兴市建成区的商场、超市等场所，以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动，禁止使用不可降解塑料袋，集贸市场规范和限制使用不可降解塑料袋。

《办法》规定，到今年年底，全省范围内餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管，县城以上建成区、景区景点的餐饮食堂服务禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到2023年年底，全省县城以上建成区餐饮外卖领域禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到2025年年底，实施范围覆盖城乡接合部、乡镇和农村地区的餐饮外卖领域。

《办法》还要求，宾馆、酒店不再主动提供一次性塑料用品。到今年年底，先在全省星级宾馆、酒店推广不主动提供一次性塑料用品，并逐步延伸到其他宾馆、酒店、民宿。到2022年年底，全省星级宾馆、酒店等场所不再主动提供一次性塑料用品。到2023年年底，实施范围扩大到全省所有宾馆、酒店、民宿。（记者郑纯胜）