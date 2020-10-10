热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

浙江限塑令再升级

2020年10月10日10:03 来源：健康报

近日，浙江省发改委、生态环境厅等9部门联合发布《关于进一步加强塑料污染治理的实施办法》，要求禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。

《办法》要求，到2020年年底，杭州市、宁波市、绍兴市建成区的商场、超市等场所，以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动，禁止使用不可降解塑料袋，集贸市场规范和限制使用不可降解塑料袋。

《办法》规定，到今年年底，全省范围内餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管，县城以上建成区、景区景点的餐饮食堂服务禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到2023年年底，全省县城以上建成区餐饮外卖领域禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到2025年年底，实施范围覆盖城乡接合部、乡镇和农村地区的餐饮外卖领域。

《办法》还要求，宾馆、酒店不再主动提供一次性塑料用品。到今年年底，先在全省星级宾馆、酒店推广不主动提供一次性塑料用品，并逐步延伸到其他宾馆、酒店、民宿。到2022年年底，全省星级宾馆、酒店等场所不再主动提供一次性塑料用品。到2023年年底，实施范围扩大到全省所有宾馆、酒店、民宿。（记者郑纯胜）

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

警惕孩子近视的六大前兆，收下这份“护眼全攻略”！   孩子在看电视或黑板时，会习惯性“眯眼”；看书或玩手机时，会不由自主地靠近目标；长时间用眼后，还会时不时地用手揉眼睛或频繁眨眼……这些近视征兆，作为家长是否有所注意？对此，人民健康网联合国家卫生健康委员会共同举办“在线访谈”，邀请相关专家为大家普及近视防控的科普知识，指导家庭和儿童青少年做好近视防控。 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn