上海研讨秋冬季疫情防控

日前，上海市召开秋冬季传染病防控专家座谈会，邀请9位专家与市领导共商秋冬季传染病防控工作。会上，上海市委书记李强说，要及时准确把握疫情发展新趋势新特点，慎终如始、再接再厉做好常态化精准防控、科学防控，保障人民群众生命安全和身体健康，确保上海这座超大城市安全有序运行。

李强表示，要科学研判全球疫情走势和秋冬季传染病形势，优化完善秋冬季疫情防控方案，全面做好外防输入、内防反弹各项工作，为夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利奠定坚实基础。要结合“十四五”规划编制，及早研究谋划，优化调整布局，加快形成有利于健康的生活方式、生产方式、经济社会发展模式和治理模式，实现健康和经济社会良性协调发展。要加快推进公共卫生体系建设，进一步提升监测检测能力，落实全流程闭环机制。要深入开展爱国卫生运动，持续引导做好个人防护，筑牢常态化疫情防控的社会大防线。

上海市委副书记、市长龚正指出，要继续巩固进境人员全流程闭环式管理机制，强化监测预警能力建设，压实各行业各单位疫情防控主体责任，完善重大活动、重要节庆防控方案，加强重点人群防护工作。要不断增强全社会防范意识，引导广大群众共建共享健康生活。（首席记者姚常房 记者宋琼芳）