时下正值莲藕大量上市，其生长在淤泥里，采摘时如果断裂，可能导致泥沙进入孔隙中。经过长时间的运输，沉淀在莲藕孔里的淤泥就会变干，很难清洗，这里给大家推荐几个处理方法。

流水冲泥。把两头切去，将莲藕孔对准水龙头依次挨个冲洗。这种方法主要是利用水强大的冲力将淤泥冲刷掉，因此水流尽量开大一点，同时莲藕的两头尽量多切除一点，这样两端的孔比较大，淤泥容易被冲掉。

捅孔除泥。将铁丝或筷子的一头绑上棉花或布条，捅进莲藕孔中并来回拉，最后用流水冲洗干净。

浸泡。莲藕切片，放在清水中浸泡，同时用手或者其他工具在水中搅动，等到水脏了后换干净的水，重复上述动作，直到莲藕被清洗干净。

要杜绝买到有泥的藕，最好的方法就是精挑细选。挑选时，一定看看莲藕的两端，如果是断开的，最好别选。而且，断开的藕更易变质，味道和营养都会打折扣。除此之外，还要注意两点。第一， 选颜色微黄的。为了使莲藕卖相好，不法商贩可能对其进行漂白处理，因此，颜色过白的莲藕不建议购买。第二，挑外表无伤的。质量好的莲藕外表无伤、无烂、无锈斑，并且不干缩。此外，正常的莲藕表面带有泥沙，摸着有粗糙感。▲