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防秋燥，润肺护肾两手抓

首都医科大学附属北京中医医院肾病科主任 赵文景 □申子龙

2020年10月10日08:58 来源：人民网-生命时报

中医认为，秋季天干物燥，人体最易感受“燥邪”，伤及肺阴，出现口鼻干燥、干咳等情况，历来提倡滋养肺阴。其实，传统医学讲究整体观，五脏六腑中肺与肾密切相关。燥邪盛时，润肺的同时不能忘了养肾。

《黄帝内经》指出，“春夏养阳，秋冬养阴”，指出秋冬季节要重视顾护阴液，而肾阴为诸阴之本，五脏六腑的阴液都以肾阴为根本。同时，在中医五行中，肺为金，肾为水，金水相生，肺阴与肾阴密不可分。另外，进入秋季，昼夜温差较大，肾脏病患者多体质虚弱，容易受寒，出现感冒、咳嗽等呼吸系统疾病，造成原有肾脏疾病加重。所以，对于肾脏病患者来说，秋季不仅要养肺，还要特别注重对肾的保护，养生重点归结为：饮食重润、起居早睡、情绪忌悲、运动宜柔。

秋季容易产生秋燥而伤及阴液，如果本来就是肾阴虚体质，可能会进一步加重，出现夜间口干、手足心热、盗汗等，这时可以多吃一些能润躁养阴、滋补肺肾的食物，比如蜂蜜、桑葚、枸杞、百合、银耳等，常用食疗方有百合银耳汤、雪梨汤等。同时少食辛辣刺激的食品，比如辣椒、生姜、洋葱等。对于有畏寒肢冷、腰酸乏力等肾阳虚症状的人群，可食用当归生姜羊肉汤。对于五心烦热、潮热盗汗等肾阴虚人群，可常煲百合鸭肉汤喝。

进入秋季，起居作息应做相应调整，以适应自然气候变化。《黄帝内经》指出：“秋三月，此谓容平，天气以急，地气以明，早卧早起，与鸡俱兴”。因此，起居最重要的一点是不熬夜，保证睡眠质量，早睡顺应阳气之收。同时避免睡觉时受寒，添加被褥，避免伤及阳气。

秋季容易悲秋，要调整好心态，积极乐观地生活工作。避免参加惊险刺激的活动，如蹦极、密室逃脱、过山车等，因为惊恐伤肾，惊吓过度，会伤及肾气，出现健忘、脱发、尿频、注意力不集中等表现。

秋季人的精气内收，劳累过度会损伤精气，因此要注意劳逸结合，同时避免过度运动。过度运动会造成大汗淋漓，使人津气耗散，因此运动方式要以柔和为主，比如打太极拳、做八段锦等。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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