德国境内旅行将受限 专家：不排除日增病例再过万

中新网10月9日电 据德媒报道，当地时间7日，德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所所长维勒发出警告说，如果民众不能自觉遵守防疫和其他卫生措施，德国单日新增病例有可能上万。为遏制疫情扩散，德国境内旅行也将受限。

据报道，罗伯特·科赫研究所8日发表的数据显示，过去二十四小时，德国新增病例数为4058例，比此前一天的2828例增加了1200多人。德国卫生部长斯潘在柏林表示：“新增病例的增幅之大，令人担忧。德国迄今为止的防疫表现是欧洲境内最好的，但我们绝不能掉以轻心，前功尽弃。”

罗伯特·科赫研究所所长维勒则表示：“我们没法预料，今后几星期内德国疫情会如何发展。不能排除单日新增病例达到一万人的可能性。”

维勒还呼吁民众遵守防疫规定，已阻止新冠病毒的进一步传播。他说：“疫情的现状令我非常担忧，我请求各位严格遵守防疫规定。”他同时还强调，德国现有病例中，只有8%属于境外输入型病例。

为了遏制疫情扩散，德国多数联邦州7日通过决议，将要求来自疫情热点地区的游客，必须出示不超过48小时的新冠检测阴性证明，方可入住酒店。所谓疫情热点地区，是指过去七天内每十万人口新增病例超过50例的地区。

不过，有五个联邦州对上述决议则并不认同。图林根州明确表示，不会拒绝任何人入住酒店。柏林表示暂时不会执行这一决议。下萨克森和不来梅表示尚未进一步审核决议的可操作性。而梅前州则表示，该州将继续执行更为严格的防疫措施。

报道称，截至当地时间8日18时40分，德国累计确诊312487人、治愈269618人、死亡9731人。