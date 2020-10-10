新冠病例减少 希腊五岛被英国政府移出隔离名单

中新网10月9日电 据英国天空电视台报道，英国运输大臣格兰特·沙普斯表示，随着新冠病例逐渐减少，当地时间10日凌晨4时起，希腊五个岛屿被英国政府移出隔离名单。

据报道，从希腊莱斯博斯岛、圣托里尼岛、塞里福斯岛、蒂诺斯岛和扎金索斯岛(又称赞特岛)抵达英国的游客，将不再需要自我隔离14天。

这项宽松的措施将适用于抵达英格兰、威尔士和北爱尔兰的人，但苏格兰尚未确认是否会效仿。

为了尝试帮助游客和旅游业，沙普斯本周早些时候成立了一个特别工作组，为抵达英国的旅行者开发一套新冠病毒检测系统，以减少那些检测结果为阴性的人的隔离时间。

而另一方面，意大利对英国游客实施了强制性新冠病毒检测。意大利卫生部长罗伯托·斯佩朗扎宣布，来自欧洲国家的旅客——如英国、法国和西班牙——必须提供在旅行前72小时内，新冠检测呈阴性的证明。

英国方面警告前往意大利的旅行者:“被隔离的时间可能从几天到几周不等。旅行者应该为这种可能发生的情况做好准备。