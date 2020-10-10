“以前因为钱不够，治病看病最心忧；如今家家有医保，住院治疗不用愁”“政府心系贫困户，医疗保障最突出；先做治疗后付费，医保政策民享福”……在广西各地，一支支由医保扶贫政策编成的山歌在群众中唱响，拉近了医保与群众的距离。

“医保是阻断因病致贫返贫的一剂良方，让群众健健康康迎小康。”广西壮族自治区医保局党组书记、局长王忠平说，为从源头解决贫困人口看病难、看病贵问题，广西结合实际探索医保扶贫工作新模式，打赢打好健康脱贫攻坚战，“小病不出村、常见病不出镇、大病不出县”的目标正在八桂乡村变成现实。

“一站式”结算省事省心

“交了城乡居民医疗保险，看病住院没花多少钱，不用愁。贫困户就医还可以先治疗后付费。”从百色市人民医院凌云分院走出来后，患者陆言如释重负地对记者说。

陆言是凌云县伶站瑶族乡陶化村人，也是2015年脱贫退出户。今年6月，在广东打工的陆言被告知9岁的女儿因病住院，夫妻俩连夜坐动车返回老家带女儿看病。

“每天见着账单都是几百上千，心里总担心钱不够，怕耗不起。”陆言直言，这些年虽然挣了些钱，也脱了贫，但是家里人口多、劳动力少，还有一个弟弟在上大学，开销不小。

“费用1万多元，报销90%，自付1000多元。”为女儿办理出院结账时，工作人员的一句话，让陆言卸下了心中的负担。

近年来，为提高医疗保障便民利民水平，凌云县建立健全困难群众医疗保障脱贫新机制，有效整合民政、医保、商业保险、医院等部门资源，将基本医保、大病保险、基本医保二次报销等政策互联互通，为贫困人员提供医疗保障“一站式”“一单式”即时结算服务。

在蒙山县人民医院的贫困户患者“一站式”结算窗口前，该县汉豪乡汉豪村村民刘海英正在办理出院手续。“现在住院不用提前交钱，出院手续快速办理。1.8万元的住院费，自己只用出1800元。”不到10分钟，出院手续就办理完毕。

为解决以前贫困患者医保报销需要跑多部门、多次提交材料等问题，广西各级医疗保障部门积极推动“一站式”直接结算信息系统建设。贫困人口在定点医疗机构就医办理出院时，只需支付“基本医疗保险+大病保险+医疗救助”报销后的医疗费用，避免垫付、跑腿问题。

“目前，广西县域内定点医疗机构均已具备‘一站式’直接结算功能，异地就医医疗费用也可在参保地凭票据‘一站式’结算。”广西壮族自治区医保局副局长赖永东表示，“一站式”结算服务有效解决了贫困群众住院没钱先行垫付的问题，让贫困患者住院报销省时省心省力，真正做到便民利民惠民。

“村医通”畅通“最后一公里”

“费用总额14元，统筹报销11元，现金支出3元……”在靖西市禄峒镇耀峨村村卫生室内，村医岑永权通过“村医通”设备，为前来就诊的村民岑积真打印结算清单。

岑积真在家门口的卫生室就能享受到方便快捷的医疗保障，主要得益于“村医通”工程。“村医通”依托互联网技术，构建村卫生室医保结算系统，整合乡村两级医保报账系统和医疗业务系统，使村卫生室实现与县区医保中心实时结算，村医可入户为患者提供服务并直接通过“村医通”开具药品清单和打印结算清单，让参保群众在家门口即可享受到门诊报销政策。

“‘村医通’不仅方便村民看病，村医的工作也轻松多了。”岑永权告诉记者，以前没有“村医通”的时候，开完处方要送到镇卫生院进行系统录入才能作为报销凭证，而完成医药费报销还需要一段时间，十分不便。

最关键的是，“村医通”解决了基金监管盲区问题。通过人脸识别、完善门诊日记、电子处方记录、票据比对等技术手段，从源头上加强对医保结算的监管，大大改善以往村医手写处方、手写发票导致的监管难、报账繁等问题。

目前，广西已为全区行政村配备了14887台“村医通”设备，贫困村的覆盖率达100%，已结算超1000万人次，结算金额超3.3亿元。“村医通”全面推开，构建起“自治区—市—县—乡（镇）—村（社区）”五级医保直接结算体系。

建档立卡贫困人口100%参保

“你在本院治疗8天，总花费6451元，医保报销5870元，报销比率91%。”在医保报销窗口工作人员告知下，河池市东兰县大同乡和龙村纳桑屯贫困户覃乜建只需提供身份证和帮扶手册，就完成了出院结算手续。

东兰县于2019年实现全县脱贫摘帽。为巩固脱贫成果，该县精准施策，提高基本医疗保险、大病保险和医疗救助“三重保障”能力，对特殊群体医疗保障进行兜底，建档立卡贫困人口个人就医费用负担大幅减轻。

两年前，家住东兰县隘洞镇香河村纳虽屯的建档立卡贫困户韦凤金因突发脑溢血住院治疗，住院花了82251元，通过政策报销后，自己只出了8224元。韦凤金禁不住潸然泪下：“是党的扶贫好政策，给了我第二次生命。”

广西各地精准落实医保扶贫政策，坚持“目标到人、精准到人、落实到人”的工作思路，加强部门间信息共享和比对，建立月调度制度和定期通报参保情况，确保贫困人口应保尽保。截至今年3月底，广西符合参保条件的建档立卡贫困人口635.14万人，已100%参加基本医疗保险。

前不久，广西壮族自治区扶贫开发领导小组医疗保障专责小组印发《2020年全区健康扶贫工作要点》，围绕实现贫困人口有地方看病、有医生看病、有制度保障看病的基本医疗有保障目标标准，聚焦重点区域和重点问题，加大攻坚力度，把短板补得再扎实一些，基础打得再牢靠一些，研究建立因病致贫返贫的监测预警和精准帮扶机制，让群众健健康康迎小康。（记者 周仕兴 本报通讯员 白金发）