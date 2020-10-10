外交部： 21万鲜活生命的失去还不足以唤醒美方政客的良知吗？

新华社北京10月9日电 （记者马卓言）针对美官员近日在美日印澳四边机制外长会上指责中国“隐瞒疫情”，外交部发言人华春莹9日在例行记者会上说，难道21万鲜活生命的失去还不足以唤醒美方那些政客的良知吗？中方希望美方有关政客停止喋喋不休地重复谎言，集中精力应对疫情，尽最大努力去挽救美国人民的生命。

关于美日印澳四边机制，华春莹说，21世纪是全球化时代，各国利益深度交融。搞封闭、排他的“小圈子”无益于增进各国互信与合作，特别是当前国际社会共同面临应对新冠肺炎疫情全球大流行和推动世界经济复苏的重大紧迫任务。中方希望有关国家能从世界各国和全人类共同利益出发，集中精力加强合作，共同尽快战胜疫情，同时为地区乃至世界经济复苏营造和平环境、提供合作机遇。

华春莹说，中国抗疫时间线清清楚楚，中国抗疫努力和成效有目共睹，何来隐瞒一说？当前美国新冠肺炎确诊病例超过760万例，累计死亡人数超过21万。“美国作为世界上最强大和拥有全世界最优质医疗资源的国家，为何交出如此触目惊心的抗疫答卷？”

华春莹说，正是因为中方尊重科学、尊重事实，坚持生命至上、人民至上，才夺取了抗击疫情的重大战略成果。钟南山院士等为抗击疫情付出巨大努力和作出重大贡献的医控专家和科学家，都受到了国家级隆重表彰和嘉奖。美方一些高官动辄将“吹哨人”挂在嘴边，但是美方又是如何对待像安东尼·福奇这样的顶级医学专家，以及海伦·朱医生、克罗泽舰长这样的“吹哨人”呢？

“难道21万鲜活生命的失去还不足以唤醒美方那些政客的良知吗？”华春莹说，“我们希望美方那些政客停止就疫情应对问题向其他国家‘甩锅’推责，因为‘甩锅’推责赶不走病毒，救不了病人。他们应停止喋喋不休地重复谎言，恢复理性，集中精力应对疫情，尽最大努力去挽救美国人民的生命。”