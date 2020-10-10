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精神残疾人约占残疾人口总数10% 中国加快推动精神残疾康复工作

2020年10月10日08:25 来源：中国新闻网

　　 中国精神卫生调查结果显示，中国约有16.57%的人群受到各类精神和心理问题的困扰；第二次全国残疾人抽样调查结果显示，中国有精神残疾人827万，约占8502万残疾人口总数的10%。

　　10月10日是世界精神卫生日，中国残联在9日举办的精神残疾康复交流活动中公布了上述数据。中国残联副理事长贾勇呼吁，全社会需对精神障碍患者有正确认识，消除偏见与歧视，营造包容和谐的环境，引导他们迈出家门，融于社区，走向社会。

　　贾勇称，精神心理问题是全球性的重大公共卫生问题和突出的社会问题。随着中国社会转型进程加速，人们的生活节奏不断加快，社会竞争压力不断加剧，精神障碍患者数量也在增加，个人极端情绪引发的恶性案件时有发生。而绝大多数严重精神障碍患者及精神残疾人缺乏劳动能力，需要长期服药治疗和监护照料，现行的医疗保障、医疗救助等相关政策不能完全解决其家庭医疗、康复经济负担重的突出问题，也成为因残致贫、因残返贫的重要因素。

　　他透露，在中国的精神残疾人中，近80%有康复需求，是各类别残疾人中最高的。中国残联正在研究起草《残疾人事业“十四五”发展纲要》，精神残疾康复是其中一项重要内容。

　　贾勇表示，现代医学实践证明，精神疾病是可以防治的，通过系统的治疗，大部分病人完全能够回归社会。他认为，进一步推动精神残疾康复工作，一方面要把关口前移，强化精神障碍预防，引导公众正确认识精神障碍和心理行为问题，提高自我心理调适能力；另一方面要加强正面宣传教育，希望媒体能客观报道精神残疾人出现和面对的一些情况，特别是要杜绝炒作精神病人肇事肇祸等现场，要维护人的尊严，关怀人的处境，珍视生命的宝贵。

　　据悉，中国正在探索开展患者家属专家精神障碍社区康复服务(User Family Expert，简称“UFE”)。该模式是源自意大利的一种精神障碍者互助社区康复模式，是通过专业培训精神障碍康复者或家属，使其具备服务其他精神障碍者的能力，以实现自助互助、社会康复和扩大精神障碍者社会服务的一种社会工作方法。2018年起，中国残联在北京大学第六医院的支持下，已在多地开展试点项目，累计为2000余名精神障碍患者提供服务。(记者 王祖敏)

(责编：许心怡、崔元苑)


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