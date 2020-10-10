强肾、护嗓、缓咳喘 小妙招为健康“护航”

编者按：生活当中，我们难免会碰到各种琐碎小难题。掌握一些健康生活的小窍门，也许就可以让生活难题迎刃而解了。来看小编的整理吧！

缓解咳喘 按压两穴

秋冬季节是呼吸系统疾病多发季，常见症状有咳嗽、哮喘等。除了对导致咳嗽、哮喘的原发肺系疾病进行治疗，中医还可通过外治法改善咳喘症状。其中，丰隆穴和鱼际穴就是针对咳嗽和哮喘的“克星”。

丰隆穴为足阳明胃经穴位，足阳明胃经联系的脏腑器官有口唇、喉咙等，且其络脉更是向下联络喉咙和咽峡，可治疗经脉循行部位的病症，能舒张支气管，达到祛痰止咳的功效。鱼际穴为手太阴肺经穴，哮喘等作为肺系疾病的症状，临床常选鱼际穴辅助治疗。

怎么用这两个穴位改善咳喘症状呢？1.按揉：用拇指指腹在穴位处用力向下按压，并配合左右按揉，以有酸胀感为度。按揉时，拇指要微微弯曲，并且要稍稍用点力气保持微曲状态，避免按揉时间长或发力不当造成拇指损伤。每天按揉2～3分钟。2.刮痧：充分暴露两个穴位，在皮肤上均匀涂上刮痧油或凡士林，手持刮痧板与皮肤呈45度角倾斜向下刮（始终一个方向，切忌来回刮），先以轻、慢为主，等适应后，操作可逐步加重、加快，以自己能耐受为度，刮到出痧为止。3.艾灸：用艾条对着穴位温和灸20～30分钟，一天一次。

嗓子不适 揉揉大拇指

随着天气逐渐变得干燥，不少人都有咳嗽、咽喉肿痛等嗓子不舒服的症状。如果症状比较轻，可在规范治疗及服用药物的基础上，配合穴位按摩辅助治疗。中医认为，缓解嗓子不舒服，可从“手”切入。

古籍《灵枢本输》记载：少商穴是手太阴肺经上的重要经穴，是肺经之井穴（均位于手指或足趾的末端处，指各经脉之气由此而起），有清肺止痛的功效。因此，此穴对于因肺失肃降所致的咳嗽、咽喉肿痛等问题，都有不错的缓解和调理作用。

取穴：少商位于大拇指外侧，距离指甲角大约0.1寸处。

具体方法：按摩时，先用指甲尖对准少商穴轻掐10秒左右，然后用指肚按揉1~3分钟。也可用筷子、笔头等有圆头的物品进行点按。

直腿坐 强腰肾

腰连接着身体上下两部分，是人体的“中流砥柱”。然而，以车代步、缺乏锻炼等不健康的生活方式，正在逐渐“压弯”我们原本挺拔的腰部。

从中医的角度来说，人的腰部有一条隐形的“腰带”叫带脉，它能“总束诸脉”，像绳子一样约束着上下走行的其他经络，从而加强经脉之间的联系。因此，腰部强健，有助于健运腰腹和下肢，主宰一身活动之职。此外，中医常说“腰为肾之府”、“命意源头在腰隙”，腰不好会直接影响肾的健康，出现腰膝酸软、精力不济、疲乏健忘等肾虚的表现。

我们不妨通过一些日常生活中的小锻炼，强腰固肾，比如“直腿坐”练习。这个方法源自传统的太极松腰法，能帮助拉伸腰部肌肉，放松腰椎及其周围的韧带，促进带脉附近的经络气血运行，使腰部活动更加灵活、轻松。练习时可坐在铺有薄褥子的硬板床上，先调整呼吸，两眼微闭，下颌微收；两腿尽量伸直，两脚并拢，脚尖竖起来；身体微前倾，躯干和大腿之间最好呈略小于90度的姿势。接着，跟随呼吸调整腰部，深吸气时腰部向后突出，有向后放松的感觉；呼气时收回腰部，同时骨盆向两侧张开，骶尾部向后突出。深呼吸的同时，会阴部可以同时一紧一松，脚尖跟着一跷一点，可加强会阴部力量，帮助大腿根部的肌肉群放松，增强锻炼效果。

有脊椎外伤、强直性脊椎炎、腰椎间盘突出等疾病，以及高血压、脑血管病等患者不宜盲目练习，最好听从医生指导。

三个测试 预警中风

“山雨欲来风满楼”，脑卒中（又称中风）也一样，发作前会发出一些预警信号。如果能及时发现，科学应对，就可能“逃过一劫”。在此，为大家推荐三个测试，有助提前发现中风发作的蛛丝马迹。

“120”镜面测试。脑干是生命活动的中枢，呼吸、心跳、循环等都由它控制，如果脑干出现损伤，即使是轻微中风都可能出现严重症状。患者可对着镜子做“120”测试，检查脑干是否受损。具体方法：对照镜子，看1张脸是否对称，口角有无歪斜，鼓嘴是否漏气，龇牙对称吗？查2只胳膊，平行举起，单侧是否无力，会不会出现上肢逐渐下垂、掌心向内问题。0（聆）听语言，言语是否不清，表达困难与否，说话音调是否变低。

闭目难立试验。该测试主要检查的是小脑是否有受损表现，小脑主要管控我们的平衡能力，如果小脑发生梗塞，闭目站立就很难保持平衡。具体方法：检查时，双足并拢站立，双手向前平伸，先睁眼后闭眼，睁眼和闭眼时出现摇摆或跌倒，应考虑小脑发生梗塞。

小脑发生中风还有几个症状，比如头晕。这类头晕与高血压头晕不同，后者往往表现为持续性头晕，同时伴有头昏脑涨、头疼等表现；小脑中风前发生的头晕，往往与体位改变有一定关系，体位改变时头晕加重，稳定后头晕消失，以一过性眩晕为主。小脑中风还可表现为走不直，像酒喝多了一样；手没准，用筷子夹东西，越接近目标越不准。

轻瘫试验。该试验分为上肢和下肢，可测试大脑是否有受损表现。上肢平伸试验具体方法：双上肢平举，掌心向下，坚持30秒，轻瘫上肢会逐渐下垂、掌心向内。下肢轻瘫试验：平躺，双侧膝关节屈曲成直角，坚持30秒，轻瘫侧小腿逐渐下落。若试验中，有一侧肢体无意识地慢慢下垂，则证明该测试呈阳性。

如果有以上问题，并伴有一些相关症状，比如突然健忘、张嘴就说错、命名性失语、视野缺损、看东西重影、不敢下楼、手麻、脸麻、两侧脸感觉不对称、四肢没劲、突然出现反复呛咳，建议及时就医。（人民网健康综合自生命时报、光明日报）

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