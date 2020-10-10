秋冬季如何防范疫情卷土重来？对17省份开展专项督查

当前，我国新冠肺炎疫情虽得到有效控制，但疫情仍在全球扩散蔓延，新增境外输入确诊病例和无症状感染者持续报告，国内零星散发病例和局部暴发疫情的风险始终存在。

秋冬季是传染病高发季节，而今又叠加了新冠肺炎疫情，所以防控形势更加严峻。就社会关注，国家卫健委疾控局副局长吴良有、中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友和北京大学第一医院感染科主任王贵强给予了回应。

在急诊、普通门诊进行预检分诊

秋冬季是呼吸道传染病快速传播和暴发的一个高风险时间点。如何进行有效防控，对全国医疗机构都是一次考验和挑战。

“从国内来看，已采取了一系列办法来有效应对秋冬季可能出现的疫情。”王贵强说，7月，国家已经专拨资金针对县级医院的发热门诊进行改造升级，同时要求各地规范发热门诊的建设，包括相对独立的区域设置，诸如影像学和核酸检测等基本检查在发热门诊区域内即可完成。

王贵强强调，不仅仅是发热门诊，预检分诊也非常重要。在急诊、普通门诊或者医疗机构大门就要进行预检分诊。新冠肺炎可能还有腹泻、咳嗽，以及嗅觉、味觉丧失等症状，预检分诊要把这些没有发热的病人甄别出来，引领到发热门诊进一步就诊。同时，要对患者进行流行病学史的询问。

对17个省份开展疫情防控专项督查

据了解，国家卫健委已经组织修订《新型冠状病毒肺炎防控方案（第七版）》，印发《全国流行性感冒防控工作方案（2020年版）》，对秋冬季传染病防控工作提出更加精准的要求，同时在全国范围开展新冠肺炎的核酸检测、现场流行病学调查、疫情现场分析研判等多轮培训，累计培训医务人员达290万人次。

当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，严格公路口岸运输管理，对外防输入工作至关重要。交通运输部运输服务司副司长李华强在9月29日国务院联防联控机制举办的发布会上指出，要做好入境人员“点对点”接运，组织客运企业将公路口岸入境人员“点对点”接运至隔离点。截至当月29日，共接运入境人员约4.1万人。同时，要密切与海关、市场监管等部门的协作，督促冷链物流企业、港口企业等单位如实登记进口冷链物流相关信息，不得运输、装卸不明来源的冷链物流货物。

据悉，9月下旬，国务院联防联控机制组成督查组，对17个省份开展了秋冬季新冠肺炎疫情防控专项督查，强化口岸和食品运输加工等重点环节，以及学校和社区等重点场所防控措施的落实，确保一旦发现聚集性疫情快速处置，坚决防止秋冬季疫情反弹。

公众需“接种社会疫苗”

秋冬季呼吸系统疾病对全体人群都会构成威胁，公众在日常生活中应该注意哪些？“疫情的防控，稍不注意，或者说防控措施稍微松弛，就会出现反弹。”吴尊友指出，公众要密切关注每天的疫情信息通报，随时根据疫情变化调整每个人的防护措施。“面对即将到来的秋冬季，公众一定要做好呼吸道传染病的防控，包括常通风、勤洗手、保持社交距离，在通风不好的情况或者人员聚集的情况下戴口罩。”在吴尊友看来，这种措施不仅可以防止新冠肺炎的流行，对于预防流感等其他呼吸道传染病也非常有效。

对于日前印发的流感防控方案，吴良有指出，方案中特别突出强调了“社会疫苗”的作用，即要坚持“一米线”距离，保持手卫生，规范佩戴口罩，强调咳嗽礼仪，减少公共场所的聚集——“这些健康行为是防控疾病的‘社会疫苗’”。

“还要保持良好的身体状态，包括合理膳食、适当运动、良好心态以及充足的睡眠，都是提升我们免疫状态的好办法。”此外，王贵强还建议，要对自身和家人进行监测，如果出现发热、流鼻涕及其他类似新冠肺炎的一些特殊症状，要及时到附近的基层医院就诊，避免涌到大医院造成交叉感染。

（本报记者 金振娅）